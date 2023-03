Marcel Ciolacu, despre desemnarea lui ca premier de către Iohannis: „Nu cred c-o va face din inimă”

Marcel Ciolacu susține că guvernul de largă coaliție dintre PSD și PNL nu reprezintă o reformare a fostului USL, ci expresia maturității politice a celor două partide care au înțeles că trebuie să dea curs așteptărilor românilor. Din acest motiv, liderul PSD crede că schimbarea primului-ministru cu un social-democrat se va face fără turbulențe.

„Rotația va fi mai liniștită decât se anunță”

„Cred că s-a săturat toată lumea să vorbim despre această rotaţie a prim-miniştrilor. Ea va avea loc mai liniştită decât se tot anunţă, dar cred că priorităţile rămân altele, pentru români. Există o mare aşteptare. Există o coaliţie între marile partide. A fost un moment în care a fost nevoie de maturitate politică, după 30 de ani de democraţie.

Trebuia să fim conştienţi de ceea ce se întâmplă. A venit războiul, pandemie, criză energetică. PSD a decis să intre la guvernare în urma unei guvernări dezastruoase de dreapta. Atât eu cât şi colegii mei am înţeles importanţa momentului. Era o lipsă de măsuri evidentă”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o emsiune la România TV.

Invitat să comenteze dacă există riscul ca președintele Klaus Iohannis să se opună rotației premierilor, Ciolacu a estimat că nu vor fi probleme, chiar dacă șeful statului nu va fi entuziasmat de schimbare. „Acum, că nu aude nimeni, nu cred că o va face din inimă, să fiu sincer, să mă nominalizeze, dar sunt ferm convins că raţiunea va depăşi momentul. Nu am aşteptări ca preşedintele României să o facă din inimă, nu am aceste aşteptări, dar sunt ferm convins că raţiunea îl va îndrepta spre această decizie”, a spus Ciolacu.

De asemenea, Ciolacu a respins ideea că actuala coaliție de guvernământ ar reprezenta o variantă nouă a Uniunii Social-Liberale. „Eu nu vreau USL. Eu nu îmi doresc USL, nu am spus niciodată că îmi doresc USL. USL s-a făcut împotriva cuiva, domnule. Domnul Băsescu şi-a câştigat calitatea de duşman. Eu nu am duşmani, am adversari politici. Eu nu fac alianţe ca să mă duşmănesc cu cineva sau împotriva cuiva”, a spus social-democratul.

Ciolacu a renunțat la ideea alianței electorale cu PNL

Întrebat dacă este posibil ca, după alegerile parlamentare și prezidențiale din 2024, să se păstreze, Ciolacu a răspuns: „Eu am spus, ca orice om politic, că e posibil orice, să avem o coaliţie, să avem o alianţă din 2024. Alianţă înseamnă mai multe, şi candidaţi comuni. Eu nu am spus niciodată că Ciolacu este candidatul sau este Ciucă premier. Şi Ciolacu şi Ciucă suntem nişte oameni trecători.

Cred că cel mai important rămâne PSD, cel mai mare partid din România, şi PNL, care nu e prea confortabil în acest moment în sondajele de opinie, dar e problema dânşilor, nu e problema noastră.”

Liderul social-democraților a precizat că la declarațiile sale privind posibilitatea unei alianțe electorale a făcut caducă orice discuție în rândul PSD pe această temă. „Am spus „putem avea o coaliţie sau o alianţă”. Am înţeles din răspunsul celor de la PNL că nu se doreşte acest lucru.

Mă bucur că mi-au spus din timp că, la un moment dat, voiam să îi strâng pe colegii mei într-un Consiliu Politic Naţional să discutăm acest aspect. Acum nu mai e nevoie. Am văzut şi eu răspunsurile publice”, a precizat Marcel Ciolacu.