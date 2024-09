Marcel Ciolacu, despre dezavantajele carierei politice. ”Nu vrem să mergem cu tine, că e lumea rea”

Marcel Ciolacu a dezvăluit că a trebuit să renunțe la anumite momente în compania familiei sau a prietenilor pentru a nu le afecta viața.

Marcel Ciolacu, despre dezavantajele carierei politice

a relatat în cadrul unui interviu despre momentul când în parc, dar acesta l-a refuzat de teama discuțiilor pe care le-ar genera prezența tatălui său.

ADVERTISEMENT

”Sunt căsătorit de peste 30 de ani. Nu am purtat niciodată verighetă. Soția a purtat și poartă verighetă. Sunt 35 de ani de când sunt căsătorit.

Am o familie modestă, soția mea nu are pază, fiul meu își duce viața liniștit. Am fost ieri (marți n.r.) pe la fiul meu şi pe la fiica mea, acum, că s-a căsătorit și mi-a zis că vrea să meargă în parc cu cățelul.

ADVERTISEMENT

I-am zis că merg și eu cu el, dar s-au uitat la mine și mi-au zis: ‘Old Man, nu aș vrea să mergem cu tine, că e lumea rea. Lumea nu ştie cine sunt. Cum nu au știut nici profesorii de la facultate’.

M-a deranjat, nu mi-a plăcut, dar am înțeles că el gândește corect. I-am zis ‘fiule, mergeți voi liniștiți’, dar să nu credeți că nu m-a deranjat.

ADVERTISEMENT

Eu nu îmi expun familia. Sunt alți politicieni care vor să-și expună familia, dar la mine nu este cazul”, a povestit Marcel Ciolacu la .

”Prezența mea le face rău prietenilor mei”

Primul-ministru a mai afirmat că nu poate să onoreze invitații ale prietenilor pentru că le-ar face mai mult rău prin prezența sa.

ADVERTISEMENT

”În acest moment, eu le fac rău prietenilor mei. Săptămâna trecută un bun prieten m-a invitat la ziua lui de naștere, dar i-am zis că nu mă duc pentru că îi stric petrecerea.

Se va vorbi doar despre cât a stat Ciolacu, ce vin a băut Ciolacu, ce a mâncat Ciolacu. Când ești prim-ministru, lista de persoane cu care îți poți petrece timpul se restrânge”, a mai declarat liderul PSD.