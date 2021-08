Marcel Ciolacu, despre episoadele controversate ale premierului întâmplate în SUA: “Suntem toți o țară de tâmpiți”

și a trebuie să petreacă două zile la închisoare și să achite o amendă.

, dar că în cele din urmă dosarul a fost închis, deoarece premierul nu a fost găsit de către recuperatori.

Marcel Ciolacu, despre scandalurile în care este implicat premierul: “Suntem cu toții o țară de tâmpiți”

“Aș vrea să lămuresc lucrurile, nu am avut nicio discuție cu președintele României. Nici eu nu am cerut-o, nici el nu mi-a cerut să am o discuție de foarte mult timp.

Constat că avem un prim-ministru care minte cum respiră. Dezvăluirile în cascadă despre trecutul zbuciumat al premierului ar trebui să ne îngrijoreze pe toți românii.

Ați văzut documentele venite din SUA, ele sunt foarte clare, nu a fost judecat pentru că nu a fost găsit pârâtul, acesta fiind prim-ministrul unei țări din Uniunea Europeană.

Vă dați seama în ce situație ne pune pe noi toți, țara, dacă apar recuperatorii din SUA să îl caute prin țară pe domnul prim-ministru Cîțu că are de plătit o datorie?

Președintele României este autorul moral la ceea ce trăim acum cu toții, o rușine națională. Nu stă în atribuțiile opoziției să îl sune pe președinte.

Președintele a încălcat spiritul Constituției, a făcut dintr-o gașcă de perdanți un guvern al coaliției, nu un guvern al României, condus de un prim-ministru despre care acum aflăm că a fost condamnat penal în SUA și a dat o țeapă unei bănci.

Exact asta face și cu noi, cu toții românii, asta face și cu noi. Am ajuns la o datorie într-un an și șase luni de când este domnul Cîțu ministru de Finanțe sau prim-ministru de 58 de miliarde de Euro.

Eu știu că dânsul nu e obișnuit să dea banii înapoi și să fugă. Acești bani, vă anunț cu tristețe, îi vom plăti noi, cu toții, noi și copiii noștri.

Categoric domnul Cîțu trebuie să plece. Președintele trebuia să iasă public să spună că a greșit și să îi ceară îndată demisia.

Suntem cu toții o țară de tâmpiți, toți am citit că este infracțiune, numai domnul Cîțu nu își amintește.

Toți juriștii, toți avocații și din SUA și din România spun că este infracțiune, pentru că altfel nu ar fi stat două zile la pușcărie, domnul Cîțu spune că este contravenție”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.