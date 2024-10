Marcel Ciolacu, despre finanțarea dezvoltării microelectronicii în România. „Este o şansă istorică, pe care nu avem voie să o ratăm”

Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent, miercuri, la semnarea contractelor de finanțare pentru dezvoltarea domeniului microelectronicii în România. Ciolacu a subliniat că acest domeniu reprezintă „una dintre marile provocări existente la nivel european şi mondial”.

Aplicarea tehnologiilor avansate în industria auto

Este vorba de contracte de finanțare cu sprijinul „Proiectului important de interes european în domeniul microelectronicii și al tehnologiilor comunicațiilor (PIIEC)”. Contractele au fost semnate de ministrul Economiei, , și ministrul Proiectelor Europene, , cu directorii companiilor Continental Automotive România, Christian Albrichsfeld, Bosh România, Mihai Boldijar, și NXP Semiconductors, Simona Almăjan.

„Este foarte important că reuşim să abordăm curajos una dintre marile provocări existente la nivel european şi mondial. Acest proiect ne va ajuta să structurăm şi să ne dezvoltăm competenţe în concepţia şi fabricaţia componentelor sistemelor microelectronice. Este esenţial că astfel vom dezvolta un lanţ valoric naţional şi coerent în acest domeniu vital pentru viitorul oricărei economii dezvoltate. Asta ne va permite apoi să accelerăm aplicarea tehnologiilor avansate în domenii vitale ale economiei naţionale, cum este, de exemplu, industria auto”, a declarat Marcel Ciolacu, la evenimentul de semnare a contractelor.

Trei actori majori implicați

Acest proiect, a subliniat președintele PSD, poate fi dat ca exemplu al unui succes pentru că în el sunt implicați trei actori majori, statul român, companii private de renume mondial și mediul academic.

„Acest proiect reprezintă un exemplu de succes, fiindcă reuneşte trei actori cheie: statul român, care asigură rolul de furnizor al ajutorului de stat, dar şi ca agenţie care urmăreşte realizarea efectivă a proiectului; companiile private şi de această dată de renume, precum Continental, Bosch sau NXP, care au o expertiză majoră în privinţa tehnologiilor avansate; mediul universitar, care furnizează mediul academic necesar şi pune în contact zeci de studenţi ce reprezintă elita domeniilor lor cu marii performeri din lumea business-ului”, a spus premierul.

„Efecte economice de multiplicare considerabilă”

Marcel Ciolacu a subliniat importanța crucială pe care domeniul microelectronicii o are în industria de automobile, în special datorită progreselor tehnologice de vârf și formarea unor ingineri români foarte specializați, care vor fi la mare căutare în companiile din întreaga lume.

„Ţinând cont de ponderea industriei auto în PIB, de circa 13%, şi de relevanţa pentru economia naţională, aceste proiecte ce pun laolaltă microelectronica şi industria auto, pot avea efecte economice de multiplicare considerabilă. (…). Cred că acesta este proiectul ideal ca structură, pentru că alături de companii sunt implicate 24 de entităţi din mediul academic şi IMM-uri, cu participanţi direcţi şi indirecţi. În total, finanţarea acordată celor trei proiecte, atât direct companiilor, cât şi partenerilor indirecţi, este de 420 de milioane de euro (…). Mai înseamnă şi crearea unor specializări de elită a unor super-ingineri români, pe care se vor bate toate marile companii mondiale”, a explicat președintele PSD.

„Este cel mai important tren şi s-ar putea să fie şi ultimul”

În domeniul inovațiilor de care poate beneficia industria auto de microelectonică, a declarat Marcel Ciolacu, progresul este unul uriaș, de aceea economia României nu poate rata această oportunitate a dezvoltării de noi tehnologii.

„Am citit cu atenţie şi am văzut ce listă incredibilă de inovaţii tehnologice aduc aceste proiecte şi am ales exemple din fiecare în parte: laser pentru realitate augmentată pentru proiecţii pe display-ul automobilelor, un nou concept pentru viitorul sistem de frânare, totul prin mecanisme electronice avansate, platformă electronică pentru conducere automatizată, dezvoltare de produse revoluţionare în domeniul radar digital, plus noi tehnologii cu cipuri, procesoare şi algoritmi.

Toate acestea arată potenţialul uriaş al economiei noastre şi faptul că nu putem pierde acest tren al dezvoltării noilor tehnologii. Este cel mai important tren şi s-ar putea să fie şi ultimul pentru ţara noastră. Este o şansă istorică, pe care nu avem voie să o ratăm”, a mai spus Marcel Ciolacu.