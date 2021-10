Marcel Ciolacu, dezlănțuit împotriva premierului înaintea votului moțiunii: ”Florine, Superman, ai căzut în cap, zboară acasă lin!”

Înainte ca , principalii actori politici au ocazia să susțină discursuri de la tribuna Parlamentului.

Între aceștia a fost și Marcel Ciolacu, liderul social democraților, care și-a început pledoaria prin atacuri vizavi de alegerile parlamentare: ”Cred că prim-ministrul are o amnezie. Faptul că eu vorbesc primul, domnule Cîțu, înseamnă că PSD a câștigat alegerile. Nu-mi aduc aminte ca românii să fi trimis stânga în opoziție. Stânga a fost trimisă în opoziției de președintele Iohannis, încălcând Constituția.”

Acesta a continuat și cu atacuri la Dan Barna, fost lider al coaliției de guvernare: ”Astăzi facem dreptate pentru români. Guvernul Cîțu va pleca acasă! Sper că sunteți de acord, domnule Barna, la ultima moțiune erați alături de domnul Cîțu și v-au căzut ochelarii. Astăzi sper să nu vă cadă și bilele de vot.”

ADVERTISEMENT

Ciolacu a continuat și a făcut paralele între lupta politică din PNL și situația țării în valul patru al pandemiei: ”Domnule prim-ministru, trebuie să plecați azi, pentru că nici măcar n-ați început să guvernați. Nouă luni v-ați bătut ca chiorii pentru șefia Partidului Național Liberal și astăzi ați ajuns șef peste un hoit politic, PNL a ajuns să miroasă a PNȚCD. Echipa câștigătoare este, de fapt, echipa ucigătoare. Ați jucat golf cu viețile românilor, sub patronajul lui Iohannis și al lui PNL, românii mor carbonizați în spitale.”

”După șapte ani de mandat, șeful statului ne spune relaxat că statul a eșuat. Așa este, în guvernul meu, oamenii au ajuns să moară arși în spitale. Nu o dată, nu de două ori, ci de 12 ori la rând. 12 tragedii și zeci de oameni care au murit nevinovați din cauza incompetenței voastre. Acest sistem patronat de PNL a omorât oameni nevinovați. Statul a eșuat pentru că românii au ajuns să se teamă de lucrurile care ar trebui să îi salveze. Aici ați adus statul, domnilor Iohannis, Cîțu, Orban, Barna”, a mai afirmat liderul social-democrat.

ADVERTISEMENT

”Guvernarea voastră a eșuat. Voi sunteți reprezentații statului român, voi trebuia să aveți grijă de români. Voi ați eșuat, tu, Florin Cîțu, ai eșuat big time. România eșuată e singurul proiect politic care va rămâne în urma guvernării PNL. În rest, doar tristețe și dezolare. Să vă fie rușine! Domnule prim-ministru, ce ați făcut toată vara? Nimic. V-ați luptat cu Orban pe funcții în loc să vă pregătiți de pandemie”, a transmis Ciolacu.

Ciolacu, pentru Cîțu: ”Nu sunteți fantastic, nu sunteți wow, sunteți doar total rupt de realitate”

Acesta a criticat situația valului patru, dar și eșecul campaniei de vaccinare, responsabil fiind tot premierul: ”Ați inaugurat fără rușine valul patru, cu cinci mii de peneliști la congresul vostru penibil. În frunte cu Iohannis ați sfidat toate regulile, ați încălcat legea și bunul simț, iar acum aveți tupeul să cereți responsabilitate și să băgați noi restricții. Ați distrus campania de vaccinare, iar acum îi faceți pe români proști pentru că nu se vaccinează. Dar testarea de ce ați scos-o, domnule Cîțu? Vă răzbunați pe români și le încălcați toate drepturile fundamentale.”

ADVERTISEMENT

”Ați scos România din Europa. Mergeți pe stradă, domnule Cîțu, vorbiți cu oamenii. Acolo, printre claxoanele românilor nervoși, veți vedea unde ați dus această țară. Toți vă urăsc, nimeni, dar nimeni nu vă mai crede. Nu sunteți fantastic, nu sunteți wow, sunteți doar total rupt de realitate și de problemele oamenilor. Nu cu suta de lei, ca Ceaușescu, o să vă salvați. Nu merge. Ați ajuns cel mai detestat om din România! Acasă!” a afirmat Marcel Ciolacu de la tribuna Parlamentului.

”Domnule Cîțu, am înțeles cu toții că nu știți cât costă pâinea, pentru că nu o consumați. Acum, eu chiar sunt curios ce consumați dumneavoastră. Dar că facturile românilor se dublează vă pasă? Știți că pacienții cronici nu au acces la tratament? Vă pasă că 88% dintre bolnavii de cancer aflați sub tratament în 2019 au murit în mai puțin de un an? Vreți să repetați strategia asta criminală și acum? Vreți să meargă lumea în case, să moară de frig la iarnă? Asta este realitatea, voi stați la căldură, iar românii se luptă cu sărăcia. România moare de foame la propriu. În România, dumneavoastră îi furați pe cei mai săraci dintre români. Oamenii nu au nevoie de supereroi închipuiți, ci de salarii și pensii decente, de căldură și apă caldă, oamenii au nevoie de spitale și școli decente. Oamenii s-au săturat de voi!”, a mai spus Ciolacu, făcând trimiteri la situația din ce în ce mai grea a multor români.

ADVERTISEMENT

Președintele PSD a mai făcut o trimitere către Dan Barna în discursul său: ”Doamnelor și domnilor, acest guvern a furat, a mințit, a împrumutat miliarde de euro, dar românii suferă de foame și frig. Joaca de-a dumnezeu a domnului Cîțu trebuie să înceteze astăzi! Mă uit la domnul Barna, astăzi aveți șansa să vă spălați păcatele, aveți șansa să recunoașteți în fața românilor că ați fost părtași la asta, că ați distrus România timp de nouă luni alături de PNL. Trebuie să salvăm România de un guvern care a devenit un pericol la adresa cetățenilor ei. Acest guvern trebuie să plece azi. Moțiunea PSD va trece cu un scor istoric.”

”Florine, Superman, ai căzut în cap, zboară acasă lin!” sunt cuvintele cu care Marcel Ciolacu și-a încheiat discursul.