Marcel Ciolacu, dezvăluiri emoționante despre ultima întâlnire cu tatăl său, chiar înainte ca acesta să moară. “Amândoi ştiam că e ultima oară”

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit în direct la FANATIK, în dialogul 1 la 1 cu Horia Ivanovici, amintiri emoţionate din viaţa sa, între care ultimele clipe de linişte şi relaxare petrecute alături de tatăl său, decedat în urmă cu mai bine de nouă ani. Cu puţin timp înainte să moară cei doi au mers împreună la pescuit.

Marcel Ciolacu, despre tatăl său: “Parcă învia când ajungeam în Deltă”

Dincolo de a fi şef al guvernului şi preşedinte de partid, , ar dori să se relaxeze mai mult la pescuit şi pune mare preţ pe familie. În cadrul emisiunii “Sport şi Politică”, de la FANATIK, Marcel Ciolacu a rememorat clipele petrecute alături de tatăl său, la pescuit.

“Ne deschideam amândoi foarte mult. Vorbeam absolut despre tot. Şi despre viaţă şi despre fraţi şi despre cum vedem lucrurile. Cele mai multe dintre momentele astea s-au petrecut în Deltă. Parcă învia când ajungeam în Delta Dunării”, a povestit Marcel Ciolacu, în discuţia cu Horia Ivanovici.

“Am un prieten bun, îl cheamă Gigi Roşu, Pescarul Pescarilor i se spunea. Când noi ne chinuiam, când noi dădeam la mămăligă, la râmă, el venea al naibii şi lua un cartof, îl curăţa, îi mai punea şi nişte zahăr vanilat şi prindea crapul pe care eu nu-l prindeam”, este unul dintre episoadele petrecute la pescuit, povestite de actualul şef al Guvernului României.

“Sunt amintirile mele cele mai frumoase. Stăteam în baltă la o vorbă, mai beam o bere sau un pahar de vin. Tata era un om glumeţ, îmi spunea: ‘Vezi că la tine împinge, nu trage…’, aveam tot felul de glume de baltă”, îşi aminteşe plin de nostalgie premierul Ciolacu.

Între atâtea amintiri, , ultima partidă de pescuit alături de tatăl său. A fost un moment pe care îl preţuieşte foarte mult şi pe care l-a povestit aproape cu lacrimi în ochi.

“Înainte să-l pierd, am forţat noi… cu toate că nu se simţea foarte bine, am forţat un ultim pescuit. Ştia şi dânsul că e ultimul pescuit pe care îl avem împreună. Am împins fiecare şi nepoţii şi pe fiul meu, să prindă acele momente.

Ştiam că e ultima oară când mergem la pescuit împreună şi de-asta am încercat să strângem cât mai mulţi din familie la acea deplasare”, a povestit Marcel Ciolacu la “Sport şi Politică”, în exclusivitate la FANATIK.

Rememorând aceste poveşti de familie, preşedintele PSD are şi un mare regret, legat de poporul român. “Ştii ce mi-e ciudă? Noi românii nu suntem nişte oameni răi. Mai înjurăm pe stadion, dar nu suntem oameni răi. Ne-am urâţit aşa, şi totuşi de vină nu sunt românii, sunt politicienii”, a spus plin de amărăciune şi regret Marcel Ciolacu.