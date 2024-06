Declarații PSD după alegerile locale. Marcel Ciolacu, despre înfrângerea Gabrielei Firea. ”Îi mulțumesc, a făcut tot ce a putut”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a pierdut din nou lupta pentru Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan. Desemnată inițial să coordoneze campania medicului Cătălin Cîrstoiu, candidatul independent susținut de către PNL și PSD, Gabriela Firea avea să fie desemnată candidata PSD cu puțin timp înaintea startului oficial al campaniei. Lupta pentru București avea să fie o luptă în patru, pe lângă Nicușor și Firea, un rol determinant în rezultatul final aveau să-l joace Popescu Piedone și Sebastian Burduja.

Gabriela Firea, după înfrângerea de la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a fost prezentă alături de premierul Marcel Ciolacu, imediat după ce primele exit poll-uri au fost făcute publice. Gabriela Firea nu a comentat, însă ceea ce pare a fi o înfrângere usturătoare în fața lui Nicușor Dan (45% în favoarea lui Nicușor Dan față de cei 25% ai Gabrielei Firea). Cu toate acestea, Marcel Ciolacu pare mulțumit de primele date care arată că PSD are 54% la nivel național, la alegerile europarlamentare.

”În această seară democrația a triumfat. Mulțumesc românilor care au ieșit la vot pe caniculă și au dat legitimitate aleșilor. PSD a câștigat alegerile. Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au dat-o românii, dar și munca fiecăruia dintre colegii noștri! Votul dat astăzi a confirmat că am guvernat bine într-o perioadă complicată, iar măsurile luate de PSD la guvernare au fost apreciate de către români. PSD a obținut un scor mai bun în comparație cu alegerile din 2020. Vom avea mai mulți primari, mai multe Consilii Județene, mai mulți consilieri județeni și locali. Acest lucru se vede și în scorul alianței politice de la europarlamentare, ne-am îndeplinit obiectivul, peste 50% din voturi. Guvernul pe care-l conduc are legitimitatea românilor. Vom avea o voce puternică în Parlamentul European, vom lupta pentru Schengenul terestru, mai mulți bani pentru agricultură.

Scorul de la Primăria Capitalei e o democrație pe care o respectăm. Mulțumesc Gabrielei Firea, a făcut tot ce a putut. Avem o luptă foarte strânsă în Sectoarele 1 și 2, se va da până la numărarea ultimului vot. Fac apel la toți oamenii noștri din secții să rămână acolo până la ultimul vot. Vom veni în conferință de presă după ce vor veni rezultatele concret”, a declarat Marcel Ciolacu. Gabriela Firea nu a oferit nicio declarație la final, cel mai probabil înfrângerea usturătoare va fi analizată și vor fi prezentate reacții după finalizarea numărătorii.

Înainte să ajungă la sediul PSD, cu 30 de minute înainte de prezentarea datelor din exit-poll, Gabriela Firea s-a rezumat să spună că ea speră până în ultima secundă că va învinge. ”Dacă ținem minte și data trecută s-a spus că e un avans de 10%, de fapt au fost 4,4 procente. Eu cred până în ultima secundă, până va fi numărat ultimul vot”, a explicat Gabriela Firea. Cu toate acestea, este imposibil de crezut că ceva se mai poate întâmpla la numărătoarea și centralizarea voturilor, diferența fiind de aproape 20 de procente.

Gabriela Firea, fără șanse în lupta pentru Primăria Capitalei

FANATIK a scris încă de la începutul anului, atunci când părea clar că că Gabriela Firea nu are șanse să-l învingă pe actualul primar, Nicușor Dan. În condițiile în care Bucureștiul s-a transformat într-un pol al dreptei, Gabriela Firea era candidatul care atrăgea cea mai puternică antipatie a acestui electorat.

În final conjunctura a făcut ca fostul ministru al familiei să ajungă candidatul social-democraților la Primăria București, însă acest lucru s-a întâmplat într-o cursă electorală total diferită de cea de acum patru ani. Prima parte a campaniei electorale a fost dominată mediatic de intrarea în cursă a lui Popescu Piedone, care părea inițial că intră chiar din poziția de favorit.

Candidatura lui Popescu Piedone, liderul PUSL, a rupt o mare parte din electoratul PSD-ului și al Gabrielei Firea, și, mult mai important, o parte mai mare decât a reușit să rupă Sebastian Burduja din electoratul lui Nicușor Dan. De altfel, l-au arătat pe Nicușor Dan în fruntea rezultatelor inițiale încă de la primele ore.

Dat favorit de casele de pariuri și cu un avans serios în propriile sondaje, Nicușor Dan a refuzat o dezbatere publică cu candidații săi. În acest context, nici Gabriela Firea, nici Sebastian Burduja și nici Popescu Piedone nu au reușit să se apropie serios de candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită.

Candidata PSD a mizat pe o campania în care a căutat să-și asocieze imaginea cu primarii de sector ai partidului, favoriți să-și păstreze funcțiile: Daniel Băluță, care a fost și coordonatorul campaniei Gabrielei Firea, sau Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, cel pe care în 2020 îl acuza de pierderea alegerilor. De altfel, , când acesta a votat la Sectorul 4.

Candidata PSD și-a început ziua cu un citat din Ronald Reagan, idolul partidelor de dreapta. „Între coperțile Bibliei se află răspunsurile la toate problemele cu care se confruntă oamenii”, este citatul din fostul președinte american folosit de Gabriela Firea.

„Am votat pentru un București al tinerilor, al seniorilor, al tuturor cetățenilor! Nu mai trebuie să fie diferențe între bucureșteni, între sectoarele Capitalei! Am votat pentru un nou model administrativ, cu lideri care nu mai căută vinovați și vin doar cu soluții. Bucureștiul poate redeveni “Orașul dorit de oameni” doar dacă suntem ÎMPREUNĂ, în echipă pentru acest oraș pe care îl iubim cu toții”, a declarat Firea, duminică, după ieșirea de la urne.