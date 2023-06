Marcel Ciolacu face apel la profesori să înceteze greva. Ordonanţa de creştere a salariilor în învăţământ a fost publicată în Monitorul Oficial

Liderul PSD Marcel Ciolacu crede că e foarte important că profesorii să înceteze greva pentru a permite elevilor să încheie acest an școlar fără probleme. Mai mult, Ciolacu le-a reamintit profesorilor că a fost deja adoptată o Ordonanță de Urgență prin care salariile profesorilor au fost crescute, deși creșterea e considerată nesemnificativă de sindicaliști.

Ciolacu le cere profesorilor să înceteze greva

profesorilor şi personalului nedidactic a fost publicată în Monitorul Oficial. Dar, acest lucru trebuie completat printr-o reformă consistentă a salarizării din sistemul de învăţământ. Iar asta se va întâmpla chiar de anul viitor, când viitoarea lege a salarizării unitare va fi aplicată”, a scris Marcel Ciolacu, joi pe Facebook. Mai mult, Ciolacu le promite dascălilor că ”viitorul Guvern” va încerca să facă mai multe pentru dascăli.

şi pentru găsirea unor soluţii realiste şi aplicabile, care să aducă mai multă dreptate în sistemul de învăţământ. Acesta este doar primul pas! Mai mult, mi-am asumat clar că viitorul Guvern va continua – cu şi mai multă forţă – să redea respectul şi demnitatea cuvenite dascălilor”, a completat Ciolacu.

În consecință, Marcel Ciolacu a făcut apel la dascăli pentru a se întoarce cât mai rapid la clase, amintind de ”viitorul copiilor”. ”Fac apel către dascăli să revină la clase pentru a încheia cu bine acest an şcolar! Discuţiile asupra problemelor legitime din sistem trebuie să continue, însă este vorba şi de viitorul copiilor. De aceea, toate examenele trebuie să se desfăşoare conform programărilor anunţate”, a completat Ciolacu.

Sindicaliștii au anunțat ferm că actuala ofertă a Guvernului nu e luată în seamă de profesori, care așteaptă o soluție ”acceptabilă”. Momentan, coaliția a promis profesorilor o creștere salarială de 1000 de lei brut, adică puțin peste 500 de lei net. ”Greva continuă deocamdată, poate mâine decidenții vor veni cu o soluție acceptabilă. Am cerut un act normativ pentru creșterea salariilor, nu mai așteptăm până la noua lege a salarizării”, a declarat Simion Hăncescu, liderul FSLI.

”Mâine, la sediul FSLI va fi o ședință, la orele 17.00 cu toate sindicatele. Invitațiile sunt pentru domnul premier, domnul Ciolacu, ministrul finanțelor, ministrul muncii. Îi așteptăm acolo cu soluții. În condițiile în care soluția Guvernului va fi acceptată, greva se poate opri. Liderii din țară vor trebui să fie de acord. Azi a fost doar o discuție informală”, a completat și Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”.

În urmă cu 24 de ore, același lider PSD Marcel Ciolacu anunța optimist pe Facebook că are convingerea că această grevă s-a încheiat, după ultima rundă de negocieri. Realitatea l-a contrazis, pentru că profesorii și sindicaliștii din învățământ au anunțat că nu acceptă măririle propuse de politicieni.

”Am convingerea că am ajuns, împreună cu liderii sindicali din Educație, la o soluție care oferă toate premisele ca profesorii să se întoarcă la ore, iar anul școlar să se termine în condiții normale. Majorarea cu 1000 de lei a salariilor pentru profesori, respectiv 400 de lei pentru personalul auxiliar, pe care am convenit-o astăzi, este un pas semnificativ dintr-un proces mai larg, care va fi întărit prin noua lege a salarizării unitare.

Este clar acum că obiectivul nostru este unul comun: ca în noua grilă de salarizare, salariul profesorului debutant să se raporteze la salariul mediu brut din economie și să însemne punctul de referință al grilei de salarizare din educație. Consider că cerința dascălilor, ca salariile din educație să reprezinte o expresie mult mai echitabilă a respectului social cuvenit acestei profesii, a fost îndreptățiță. Și voi continua să cred că, atunci când apare o criză socială, rolul liderilor politici este să țină cont de prioritățile societății, nu de negocieri politice”, a scris Marcel Ciolacu.