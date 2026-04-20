Marcel Ciolacu i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan într-un mod inedit! Ce legătură a făcut între situația politică actuală și meciul Dinamo Kiev – Steaua 1-4

Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a postat un mesaj pe Facebook prin care îi cere demisia lui Ilie Bolojan. Replica sa a devenit celebră în meciul Dinamo Kiev - Steaua 1-4, din Champions League
Ciprian Păvăleanu
20.04.2026 | 10:00
Marcel Ciolacu i-a transmis lui Ilie Bolojan ce i-a transmis Costi Mocanu lui Nicolae Dică în 2006. Foto: Colaj FANATIK
PSD a decis să-și retragă miniștrii din Guvernul României, fiind complet nemulțumiți de deciziile și acțiunile prim-ministrului Ilie Bolojan. Cu o zi înaintea ședinței decisive, în care membrii PSD vor vota dacă mai vor să-l sprijine pe actualul premier, Marcel Ciolacu a postat un mesaj inedit pentru omul politic.

Ilie Bolojan a mărit foarte multe taxe și impozite din momentul în care a ajuns la putere, acest lucru pentru a diminua din deficitul bugetar al țării. Totuși, acest proces a dus la unul dintre cele mai slabe traiuri ale poporului român din ultimii aproximativ 20 de ani și tocmai de aceea foarte multă lume nu îl mai vrea la conducerea Guvernului.

Printre aceștia se numără și membrii PSD, care în decursul zilei de luni, 20 aprilie, vor vota ieșirea de la guvernare. În acest context, președintele CS Buzău, fost premier al României, i-a cerut demisia actualului șef al Guvernului într-un mod foarte inedit: „Mâine, este momentul să spunem AJUNGE! Ajunge ca românii să deconteze nota de plată a dezastrului economic produs de premierul Ilie Bolojan – cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimii 20 de ani, conform INS. De aceea, îi transmit lui Bolojan un îndemn celebru în lumea fotbalului românesc (să mă ierte Nicolae Dică). Du-te, Ilie! Du-te…”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

De la cine a pornit, de fapt, celebrul îndemn „du-te, Dică, du-te!”

Începând cu anul 2006, celebrul îndemn „du-te, Dică, du-te!” a început să fie folosit de toți iubitorii fotbalului și nu numai. Replica a avut un asemenea impact încât a început să fie folosită și în contexte din afara lumii sportului, însă foarte puțini știu de la ce meci și de la ce persoană a plecat acest „du-te, Dică!”.

Această replică a fost rostită de Costi Mocanu la golul de 4-1 al Stelei (n.r. – FCSB) împotriva lui Dinamo Kiev, în sezonul 2006/2007, în grupele Ligii Campionilor, marcat de Nicolae Dică. Deși se cunoștea că „Nico” nu este un mare vitezist în teren, el a pornit într-o cursă nebună de la mijlocul terenului, la finalul căreia l-a lobat pe portarul advers și a asigurat victoria. Din păcate, în stagiunea respectivă, aceea a reprezentat unica victorie a roș-albaștrilor, fiind într-o grupă infernală cu Dinamo Kiev, Real Madrid și Lyon.

