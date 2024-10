Marcel Ciolacu îi dă replica lui Cristian Tudor Popescu în scandalul arestării lui Gică Popescu: “Cu Messi şi Steffi Graf ce s-a întâmplat?”

O declaraţie făcută zilele de Marcel Ciolacu, în care şeful Guvernului îi îndemna pe români să îşi respecte campionii, amintind de cazul Gică Popescu, fostul fotbalist condamnat în trecut la închisoare pentru evaziune fiscală, a atras mânia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care l-a criticat dur pe premier. Ciolacu a lămurit lucrurile la FANATIK, răspunzându-i indirect jurnalistului la emisiunea “Sport şi Politică”, realizată de Horia Ivanovici.

“Pe unde-l prinzi pe Ciolacu, îl faultezi”

că în niciun moment nu a spus că Gică Popescu nu trebuia condamnat, aşa cum sugerează jurnalistul, dar înţelege atitudinea critică a acestuia, prin prisma campaniei electorale.

“În primul rând, nu am zis că Gică Popescu nu trebuia condamnat. Eu am înţeles, e normal că-i dai lui Ciolacu în cap. Pe unde îl prinzi, îl faultezi. Aşa-i în sport. Îmi asum lucrul ăsta. Gică Popescu a fost condamnat şi a făcut puşcărie. A dat banii înapoi, da? Eu n-am comentat decizia instanţei şi cred că sunt singurul politician care nu a făcut asta, iar CTP-ul măcar acest lucru ar trebui să-l vadă.

Cred că sunt singurul politician care nu a comentat niciodată o decizie a unui magistrat. Fie că-i procuror, că-i judecător, că e CCR-ul sau Înalta Curte. Dom’le, asta e decizia, am încheiat discuţia. Şi aşa e corect să se facă. Atât timp cât voi fi persoană publică nu o să comentez o decizie a unui magistrat”, a explicat Marcel Ciolacu, în discuţia cu Horia Ivanovici.

“Mă uit şi eu la ce se întâmplă în Germania. Cu câte sute de milioane l-au prins pe şeful de la Bayern Munchen? Am înţeles că a dat înapoi mai mult decât dublu. Şi ce s-a întâmplat după aceea? L-au ales din nou preşedintele clubului. Sau Steffi Graf, Boris Becker, Messi… Câţi sportivi au fost prinşi cu evaziune?”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu: “Pe mine, ca prim-ministru, mă interesează banul”

În continuare el a explicat beneficiile unui astfel de sistem, în care recuperarea banilor de la cel care a făcut evaziunea ar trebui să fie prioritară trimiterii la închisoare a acestuia.

“Eu am vrut să spun, din punctul meu de vedere, al primului ministru, că pe mine mă interesează banul. Dă banul înapoi! E adevărat, ai făcut-o a doua oară, mergi la închisoare. Şi Steffi Graf am impresia că a făcut puţină puşcărie, dar la cincea abatere de evaziune. Aşadar, dă banii înapoi. Îmi dai dublu, asta e.

În cazul Gică Popescu, pe mine mă interesa să-mi recuperez banii de la el, de ce să-l bag în puşcărie? Ce satisfacţie omenească am eu că am băgat pe unul la puşcărie? Dă banii şi cu banii tăi fac stadionul de la Timişoara. Nu asta-i logica? Eu asta am vrut să spun”, a mărturisit Marcel Ciolacu, la “Sport şi Politică”.

“De aici a ieşit că ‘PSD-ul are în ADN-ul lui să atace justiţia’. N-am atacat oameni buni, nicio justiţie. Am zis un lucru de bun simţ. Unde vrem să ajungem? Spre ce visăm? Spre ce se întâmplă în economiile dezvoltate, în Italia, în Germania, în Franţa… Au şi ăia cazuri, mai celebre decât Gică Popescu al nostru. Care-i satisfacţia că am băgat un om la puşcărie?”, a încheiat retoric premierul Marcel Ciolacu.