Marcel Ciolacu, îndemn către parlamentarii PSD: ”După votul din plen, să mergem să ne facem cea de-a treia doză de vaccin”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, face apel la vaccinarea cu a treia doză anti-Covid către colegii social-democrați. Printr-un comunicat de presă, el i-a îndemnat ca miercuri, după votul învestirii Guvernului Cioloș, să meargă la centrul de imunizare Romexpo.

Marcel Ciolacu crede că printr-un astfel de demers și restul populației va prinde Drept urmare, liderul PSD a solicitat confirmări din partea membrilor formațiunii politice.

Marcel Ciolacu, atac față de actualul Guvern: ”N-au pregătit spitalele, n-au adus medicamente anti-COVID”

Marcel Ciolacu a făcut și un atac față de actuala guvernare (reprezentată interimar de Florin Cîțu) pe care o acuză că nu s-a ocupat corespunzător ”pentru a salva cât mai multe vieți”.

ADVERTISEMENT

”Dragi colegi, vă propun ca mâine (miercuri – n.r.), după votul din plen, să mergem în număr cât mai mare să ne facem cea de-a treia doză de vaccin. Cred că societatea noastră nevoie de un asemenea gest public în fața acestui dezastru sanitar la care guvernarea nu are soluții.

Au respins testarea extinsă, n-au pregătit spitalele, n-au adus medicamente anti-COVID, astfel că vaccinarea a rămas singura soluție pentru a salva cât mai multe vieți.

ADVERTISEMENT

Vă propun să mergem la centrul de vaccinare de la Romexpo, care este cel mai mare din București – cred că toată lumea va înțelege semnificația alegerii noastre.

Vreau să le arătăm tuturor că PSD rămâne același partid responsabil, mai ales în momentele cele mai grele pentru români. Vă mulțumesc și aștept confirmările voastre”, potrivit mesajului trimis de Marcel Ciolacu, citat de

ADVERTISEMENT

De asemenea, liderul social-democraților a făcut un atac și față de ministrul propus la Sănătate de USR, Ioana Mihăilă, în contextul în care

”Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgență, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloș și USR mai au vreun dram de bun-simț!NU poți propune la Sănătate aceeași persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiștii din țară, instituții europene și chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă!

ADVERTISEMENT

Mandatul lui Mihăilă este cronica unui DOLIU NAȚIONAL: ZERO testare extinsă, ZERO achiziții de medicamente anti-COVID și, mai ales, ZERO resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei!

A veni la Sănătate – în ziua cu peste 570 de morți! – cu unul dintre marii vinovați pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!”, a scris Marcel Ciolacu pe contul său de facebook.

ADVERTISEMENT

Ce șanse sunt ca Guvernul Cioloș să treacă mai departe

Reamintim că mâine (miercuri-n.r) va avea loc votul învestirii Guvernului Cioloș. Momentan, se ia în calcul varianta ca acest Executiv să nu obțină voturile necesare pentru a veni la conducere: 234.

USR are, în prezent, asigurate doar 80 de voturi din partea membrilor formațiunii. Dacă Guvernul Cioloș nu va trece mai departe, partidele politice vor trebui să vină cu noi propuneri de premieri, iar Klaus Iohannis să nominalizeze un alt nume decât Dacian Cioloș. Sunt voci care spun că următoarea nominalizare a șefului statului va fi Florin Cîțu.