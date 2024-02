Marcel Ciolacu, iritat de întrebarea dacă va candida la Primăria Capitalei. “E o întrebare stupidă, ca şi concepţie”

Premierul Marcel Ciolacu a făcut vineri o vizită la Şantierul Naval Constanţa, la sfârşitul programului el punându-se la dispoziţia jurnaliştilor, pentru întrebări.

Nu există niciun acord între PSD şi PNL referitoare la candidaţi comuni

abordate în timpul discuţiei dintre jurnalişti şi premier, iar şeful guvernul a fost chiar chestionat în legătură cu o posibilă candidatură a sa pentru funcţia de primar general al Capitalei, informaţie care a circulat ca zvon în spaţiul public în ultimele zile.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu spune că n-a vrut să răspundă la această întrebare, pe care o consideră stupidă, ca şi concepţie. “Nu candidez, eu sunt prim-ministru, eu plec din prim-ministru ca să candidez la primăria Capitalei? Nici n-am vrut să răspund la această întrebare, care e stupidă, ca şi concepţie”, a spus Ciolacu.

Premierul a mai fost întrebat de posibile înţelegeri electorale cu PNL, spunând că nu se pune problema niciunui astfel de acord legat de viitoarele alegeri locale, .

ADVERTISEMENT

“Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL. Am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedintele. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord.

Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru primărie, nici pentru consiliul judeţean, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni!”, a spus Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Întrebat de candidatul pe care PSD îl va avea la primăria Constanța, Marcel Ciolacu a făcut o expunere din care este exclus scenariul comasării alegerilor locale cu europarlamentarele.

“O să îl anunțăm (n.r. – candidatul la Primăria Constanţa) când va trebui anunțat. Primele alegeri pe care o să le avem sunt cele europarlamentare. Nu am apucat să anunțăm nici candidații la europarlamentare și pe urmă abia o să vedem care sunt cei de la locale. O luăm în ordine. Să finalizăm întâi pentru primele alegeri”, a spus Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Totuşi, Marcel Ciolacu a confirmat că luni va avea loc o nouă rundă de discuții cu partenerii de la PNL legată de comasarea alegerilor, după ce joi nu s-a ajuns la un acord.