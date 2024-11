Marcel Ciolacu, ironii la PNL după discuția cu Donald Trump. „Domnul Ciucă a spus că nu e bine că am vorbit, o să-i cert pe Macron și pe Scholz că ei au vorbit”

Premierul Marcel Ciolacu, a lansat, miercuri, ironii la adresa contracandidatului său la prezidențiale, Nicolae Ciucă, care a afirmat, potrivit lui, că „nu e bine” că liderul social-democrat a avut o discuție telefonică cu președintele ales al SUA, Donald Trump.

Marcel Ciolacu: „Domnul Ciucă a spus că nu e bine că am vorbit cu Trump”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidat la alegerile prezidențiale de duminică, a ironizat, miercuri, comentariile contracandidatului său Nicolae Ciucă, președintele PNL, despre recenta convorbire telefonică pe care Ciolacu a avut-o cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump.

Marcel Ciolacu a făcut aceste declarații la Brașov alături de ministrul Transporturilor, Sogin Grindeanu, după inaugurarea primei călătorii cu noul tren pe care statul român l-a cumpărat de la compania franceză de profil Alstom.

„A zis și domnul Ciucă de ce l-ai sunat pe Trump”, a spus Sorin Grindeanu. „Nu, domnul Ciucă a spus că nu e bine că am vorbit cu Trump. În perioada următoare o să caut să vorbesc şi cu domnul Scholz (Olaf Scholz, cancelarul Germaniei) şi cu domnul Macron (Emanuel Macron, președintele Franței) şi o să-i cert: domnule, vedeţi că v-a zis-o de la obraz Ciucă, nu trebuia să vorbiţi cu Trump”, a răspus Marcel Ciolacu.

20 de minute la telefon cu liderul planetei

Cu această ocazie, președintele social-democrat a oferit noi detalii despre convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump, care a câștigat recentele alegeri prezidențiale din SUA în fața candidatei democraților, , reușind o revenire spectaculoasă la .

Marcel Ciolacu a spus că discuția cu noul lider de la Washington a durat 20 de minute și s-a axat pe subiecte cu temă strategică, cum ar fi situația complexă de pe frontul din Ucraina sau despre Parteneriatul Strategic Romania-Statele Unite.

Discuții pe zone strategice

Ciolacu a spus și că a discutat alocarea mai mare din PIB pentru apărare, în condițiile în care Donald Trump le-a solicitat aliaților să-și crească cheltuielile în acest segment, în primul mandat liderul de la Casa Albă chiar părăsind limbajul diplomatic și avertizând că țările „rău platnice” nu vor mai beneficia de umbrela de securitate americană dacă nu se achită de aceste cheltuieli.

„Mai multe. Din zona strategică, am vorbit şi despre Ucraina, am vorbit şi despre România, am vorbit de parteneriatul nostru strategic. Am vorbit… preşedintele Trump în 2016 a făcut apelul cu alocarea din PIB. Noi am depăşit 2%, suntem la 2,5%. Au fost vreo 20 de minute de discuţie. Şi urmează în perioada următoare să mai avem”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marți, cu Donald Trump, l-a felicitate pentru victoria categorică obținută la prezidențiale și a spus că „împărtășește viziunea pragmatică” a republicanului.