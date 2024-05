Marcel Ciolacu l-a invitat pe Erdogan la București: ”România susține aderarea Turciei la UE”

Marcel Ciolacu s-a aflat marți într-o vizită oficială în Turcia în cadrul căreia a fost operaționalizat Consiliul de Cooperare Strategică la Nivel Înalt.

Marcel Ciolacu l-a invitat pe Erdogan la București

să fie oaspetele ţării noastre la Bucureşti, alături de miniștrii săi, pentru a organiza următoarea reuniune a guvernelor celor două state.

,,Îmi exprim convingerea că succesul acestei prime ședințe a guvernelor noastre va deschide calea pentru dezvoltarea Parteneriatului nostru Strategic.

Le mulțumesc membrilor celor două delegații pentru că au făcut posibilă încheierea documentelor de astăzi, care vor da și mai multă substanță colaborării bilaterale.

Îmi doresc, domnule Președinte, să vă avem în scurt timp oaspete la București, alături de miniștrii dumneavoastră, pentru a organiza următoarea reuniune a guvernelor noastre.

De asemenea, l-am asigurat pe domnul președinte Erdogan că România va continua să faciliteze dialogul dintre Turcia și Uniunea Europeană, atât ca stat candidat la aderare, cât și ca partener cheie al UE în multe domenii importante”, a declarat Marcel Ciolacu.

”Obiective ambițioase în plan economic”

Premierul a anunţat, în conferinţa de presă comună cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, că se vor relua exporturile şi tranzitul cu carne şi animale vii în Turcia.

„O decizie foarte importantă de mare impact pentru fermierii români se referă la reluarea exporturilor și tranzitului cu carne și animale vii în Turcia.

Este o oportunitate uriașă pentru producătorii români de a avea acces la o piață imensă, dar în același timp vor putea stabili rute comerciale solide și cu alte zone de interes din regiune și Orientul Mijlociu”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

de astfel de măsuri pentru a-și atinge „obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus în plan economic.

Am depășit anul trecut 10 miliarde de dolari în ceea ce privește schimburile economice, dar împreună ne-am stabilit o țintă ambițioasă de 15 miliarde de dolari pe care să o bifăm în următorii ani.

Iar acest lucru îl putem face doar dacă vom continua să încurajăm prezența companiilor turcești pe piața din România, în oglindă cu o reprezentare mai solidă a firmelor românești în Turcia.

În mod special, aș dori să menționez două domenii de interes major pentru România. Primul vizează o cooperare mai strânsă la nivelul industriilor noastre de apărare.

Firmele românești de profil au demonstrat deja că pot face față solicitărilor în ceea ce privește producția de pulberi, obuze, armament și diverse componente specifice.

Avem deja contracte solide cu partea turcă în ceea ce privește dronele Bayraktar și autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic și de know how prin care companiile românești să poată produce în România aceste componente”, a mai precizat Marcel Ciolacu.