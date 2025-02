Marcel Ciolacu le cere aleșilor locali să-l susțină pe Crin Antonescu: ”Nu avem altă soluție!” Altfel, România intră ”într-o aventură”

Marcel Ciolacu este convins că liberalul Crin Antonescu este, în acest moment, soluția potrivită pentru a candida din partea alianței PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale. Premierul le-a transmis asta și aleșilor locali.

Marcel Ciolacu, despre candidatura lui Crin Antonescu: ”Nu avem altă soluție pentru funcția de președinte al României”

La începutul acestui an, al coaliției de guvernare la alegerile pentru funcția supremă în stat. Scrutinul este programat pe 4 mai (turul I) și 18 mai (turul 2).

Prezent luni, 24 februarie 2025, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul .

Liderul PSD le-a spus aleșilor locali că nu există altă “soluție pentru funcția de președinte al României decât Crin Antonescu”. În opinia acestuia, o schimbare a candidatului coaliției de guvernare ar însemna intrarea într-o nouă “degringoladă”.

”În faţa noastră avem astăzi cu adevărat un om care are profilul de preşedinte al României. Eu am avut profilul de un prim-ministru criticat. Şi acum sunt sub un asalt continuu. Înţeleg şi de ce, altă miză nu este decât de a intra iarăşi într-o degringoladă şi de a schimba candidatul comun al alianţei.

Îmi asum, împreună cu Cătălin Predoiu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor, domnul Pambuccian, ne asumăm toţi candidatura lui Crin Antonescu“, a spus Ciolacu, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, conform .

Ciolacu: ”Dacă nu continuăm pe această linie, România intră într-o aventură care ar avea costuri asupra familiilor noastre”

Șeful Executivului i-a îndemnat pe reprezentanții comunelor prezenţi la reuniune să explice cetăţenilor pe care-i reprezintă “adevărul”, pentru a nu se ajunge ca România să intre “într-o aventură“.

”Adevărul de această dată este că nu avem altă soluție, în acest moment, pentru funcția de președinte al României decât Crin Antonescu. Trebuie să mergeți la oameni și trebuie să le explicați adevărul: dacă nu continuăm în linia pe care am început-o în acest moment România intră într-o aventură care ar avea costuri asupra familiilor noastre, asupra copiilor noștri și asupra nepoților noștri”, a adăugat premierul.