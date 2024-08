Marcel Ciolacu, luat la țintă pentru că a numit-o Steaua pe FCSB: „Continuă prostia și furtul de identitate”

Marcel Ciolacu a fost prezent în Germania pentru a vedea meciurile echipei naționale de fotbal a României la EURO 2024 și .

Suporterii Stelei au pus tunurile pe Marcel Ciolacu după ce a numit-o Steaua pe FCSB

și Pafos – CFR Cluj sunt cele mai importante meciuri ale zilei de joi în cupele europene, iar ambele formații păstrează șanse mari de calificare, după rezultatele din tur. Campioana României a remizat în Austria, scor 1-1, iar echipa antrenată de Dan Petrescu a câștigat în Gruia, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cei peste 20.000 de spectatori prezenți pe stadionul Steaua, FCSB va fi susținută din tribune și de premierul Marcel Ciolacu, care a dat și un pronostic pentru acest meci.

Mai mult decât atât, prim-ministrul a făcut și o greșeală care a fost taxată imediat de suporterii celor de la Steaua București, după ce a numit-o pe FCSB Steaua.

ADVERTISEMENT

„Mergem cu toții la meci, diseară. Au făcut 1-1 în tur, parcă. Părerea mea e că un 2-0 este rezultatul corect pentru Steaua (n.r. FCSB). CFR Cluj se califică și ea. Orice echipă românească trebuie să se califice.”

Declarația nu a fost deloc pe placul Asociației Steliștilor, care l-au criticat aspru pe cel care va candida anul acesta la președinția României.

ADVERTISEMENT

„Marcel Ciolacu continuă prostia și furtul de identitate și face afirmații eronate, referindu-se la Fcsb ca fiind ‘Steaua’. Mai mult, acesta își etalează afirmațiile în social media, inclusiv pe TikTok.

Îl invităm să explice public de ce consideră acest lucru, având în vedere funcția sa de premier al României și viitor candidat la președinția statului. Cum poate ignora toate hotărârile judecătorești care au stabilit clar că Becali și-a însușit și a folosit ilegal numele ‘Steaua’? Totul este o farsă pe care, în 2024, doar cei mai puțin informați o mai cred.

ADVERTISEMENT

Am încercat în fiecare an să luăm legătura cu domnia sa, dar nu am primit niciodată vreun răspuns. Este greu de crezut că cei din clubul Steaua nu vor fi deranjați de această situație, iar așa cum ar fi normal, ar trebui să emită un comunicat în care să clarifice acest lucru.

România a ajuns, din păcate, să se teamă de orice. Mușamalizăm adevărul din frica de funcții și prezentăm un fals adevăr doar pentru like-uri, vizualizări și, mai nou, voturi.”

Steaua și-a găsit un nou sponsor principal

Steaua a jucat primele meciuri din actualul sezon al Ligii a doua fără niciun sponsor oficial pe tricou, însă situația a fost în cele din urmă rezolvată de conducerea clubului.

Așa cum a anunțat Fanatik în exclusivitate, Stanleybet este , după ce înțelegerea cu Get’s Bet s-a încheiat, ca urmare a expirării contractului.