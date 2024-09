Marcel Ciolacu, notele la Bac și licență. „Sper să nu vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani”

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit, marți seara, nota pe care a luat-o la examenul de Bacalaureat, pentru „a închide acest subiect pentru totdeauna”. Luni, când a fost întrebat în legătură cu acest subiect, președintele PSD a răspuns: „Nu știu pe de rost, nu m-am uitat”.

„Am avut proasta inspirație să văd știrile”

Marcel Ciolacu, președintele , a făcut publice notele pe care le-a luat la absolvirea liceului și la diploma de licență, când a absolvit facultatea. Premierul a fost criticat de opoziție că de-a lungul timpului nu a clarificat situația studiilor sale sau a dat, potrivit criticilor, răspunsuri confuze.

ADVERTISEMENT

Marți, într-o postare pe , președintele PSD a dezvăluit cu ce notă a absolvit bacalaureatul, spunând că „a decis să închidă acest subiect pentru totdeauna”.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la examenul de Bacalaureat”, a declarat Ciolacu.

ADVERTISEMENT

„Să închidem acest circ”

Marcel Ciolacu a subliniat că a susținut bacalaureatul în urmă cu 38 de ani și acum a început să umble să caute actele si diplomele, „ca să închidem acest circ”.

„Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele să închidem acest circ, care la început am crezut că e unul într-o limită normală.

ADVERTISEMENT

Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, a spus liderul social-democrat.

Președintele PSD a încheiat spunând că speră să nu mai fie întrebat și ce culoare avea mina pixului pe care l-a folosit acum mai bine de trei decenii, sau cu model de a susținut examenul de licență.

ADVERTISEMENT

„Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit la examenul de licență. Mulțumesc mult pentru înțelegere!”, a mai spus Ciolacu. României.