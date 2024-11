Marcel Ciolacu pleacă din fruntea PSD după rezultatul slab de la prezidențiale: ”Mi-am depus demisia la secretarul partidului”

Marcel Ciolacu și-a respectat anunțul din urmă cu câteva zile și și-a anunțat demisia din fruntea PSD. Decizia premierului vine după , 24 noiembrie.

Luni, în fața sediului PSD, președintele în exercițiul al formațiunii și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu, și-a anunțat demisia după rezultatele modeste de la scrutinul de duminică.

Liderul celui mai mare partid din România s-a clasat pe locul al treilea la finalul primului tur al alegerilor pentru președintele României. Premierul a fost învins în bătălia electorală de candidata USR Elena Lasconi și de independentul Călin Georgescu.

”Eu aseară i-am dat secretarului demisia. Azi la ora 17:00 am convocat un Consiliu Politic Național și o să venim după consiliu și o să comunicăm decizia”, , luni, în fața presei.

”Nu vorbim de o acceptare a demisiei, este un act unilateral. O să rămân alături de colegii mei până duminică la alegeri”, a mai spus Marcel Ciolacu, întrebat de presă dacă nu se teme că demisia i-ar putea fi refuzată.

Marcel Ciolacu a ținut să o felicite pe Elena Lasconi. În ciuda diferenței foarte mici dintre cei doi, liderul PSD a spus că partidul său nu va contesta rezultatul alegerilor.

”În primul rând, aș dori să-i felicit pe cei care s-au calificat în turul 2. I-am scris doamnei Lasconi, am și sunat-o. PSD nu va face nicio contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Respectăm regulile democrației. Important acestui tur 2 e mult mai mare decât interesele noastre personale”, a mai declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu iese definitiv din zona conducerii PSD. La viitoare alegeri interne aceste nu va candida pentru niciun post. ”La viitoarele alegeri din PSD nu voi candida pentru nicio funcție. La guvern e o funcție până când vine o noua majoritate. A cui este vina? A mea!”, a încheiat premierul.

Prezent vineri, 22 noiembrie, la un post de televiziune, Ciolacu a fost întrebat dacă îşi dă demisia de la şefia PSD dacă nu intră în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. A răspuns atunci pe loc: ”Categoric, da! Categoric!”.

Viorica Dăncilă nu uită de momentul 2019: ”Demisia, Marcel Ciolacu! A fost artizanul celui mai mare eșec politic al PSD, de la înființarea sa și până în prezent”

Într-o postare pe Facebook, fostul lider PSD şi candidat la prezidențiale Viorica Dăncilă, dată jos de Marcel Ciolacu în urmă cu 5 ani din fruntea partidului, îi cere demisia premierului pentru rezultatul slab obținut la alegerile prezidențiale.

Dăncilă îi reproșează lui Ciolacu faptul că ”a fost artizanul celui mai mare eșec politic al PSD, de la înființarea sa și până în prezent”. Aceasta îl mai acuză pe liderul PSD că a trădat-o în 2019.

”Demisia, Marcel Ciolacu! A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate!

Când am candidat, în 2019, împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai eram prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, m-au trădat şi au făcut campanie împotriva mea! Cu toate acestea, am obţinut 2.051.275 de voturi în turul 1, am intrat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale la mare diferenţă de următorul candidat, mult peste ce a obţinut Ciolacu acum – 1.769.419 voturi! Am fost denigrată, s-au plătit articole împotriva mea din propriul partid, dar nu au existat niciodată acuzaţii de corupţie”, acuză Dăncilă pe Facebook.