Marcel Ciolacu, primele declarații după ce a votat la Buzău. Ce zice fostul premier despre cariera politică

Marcel Ciolacu a votat la Buzău, descriind momentul drept „cel mai mare pas” din cariera sa și pledând pentru continuitate și colaborare cu Primăria municipiului.
Oana Bocskor
07.12.2025 | 10:11
Marcel Ciolacu primele declaratii dupa ce a votat la Buzau Ce zice fostul premier despre cariera politica
Marcel Ciolacu a votat la Buzău. Sursa foto: Colaj FANATIK
Marcel Ciolacu și-a exercitat dreptul la vot la Buzău, afirmând că întoarcerea în județul natal reprezintă „cel mai important pas” din activitatea sa politică. Fostul premier și candidat PSD la șefia Consiliului Județean a subliniat nevoia unui parteneriat real cu Primăria municipiului pentru a accelera proiectele de dezvoltare.

Ciolacu votează la Buzău, în timp ce în Capitală se tranșează soarta Bucureștiului

În timp ce în Capitală se decide direcția în care va fi condus Bucureștiul, fostul candidat la prezidențiale și-a exprimat votul pentru alegerea conducerii Consiliului Județean Buzău. Marcel Ciolacu, aspirantul PSD la președinția CJ Buzău, a declarat după ce și-a depus opțiunea în urnă că susține formarea unui „parteneriat autentic” cu Primăria Municipiului Buzău. El a subliniat totodată că revenirea în județul natal reprezintă „cel mai important pas” din întreaga sa parcurs politic.

Duminică, în jurul orei 9:00, Ciolacu a ajuns la secția de votare nr. 1 din cadrul Școlii Gimnaziale „Episcop Dionisie Romano”. Alături de el s-au aflat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și președintele organizației județene PSD, deputatul Romeo Lungu.

Este întoarcerea „acasă” cel mai important pas din cariera lui Marcel Ciolacu?

„Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiul Buzău şi cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaştem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al judeţului Buzău şi dacă vrem să aducem schimbări majore de fond şi reforme în judeţul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău şi, normal, cu celelalte autorităţi. Sunt domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia, transportul în comun şi pentru a fi eficienţi şi a avea servicii mai bune şi costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat.

Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, un ritm mai alert, expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ. Cred că Autostrada Moldovei aduce foarte multe oportunităţi, mai ales economice judeţului Buzău. Îmi doresc să vină cât mai mulţi buzoieni la vot pentru că doar aşa apărăm democraţia, indiferent cu cine votează. Cred într-un viitor mult mai bun şi un trai mult mai bun în municipiul Buzău. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”, a spus Marcel Ciolacu, după ce și-a exercitat dreptul la vot.

Fostul premier însoțește primarul și deputatul Lungu la urne

După propriul moment la urne, fostul premier i-a fost alături edilului municipiului Buzău, Constantin Toma, când acesta și-a exprimat opțiunea la secția nr. 33 găzduită de Liceul de Arte „Margareta Sterian”.

Ulterior, Marcel Ciolacu și Constantin Toma l-au acompaniat pe liderul organizației județene PSD, deputatul Romeo Lungu, la punctul de votare nr. 64, unde acesta a participat la scrutin.

Edilul Buzăului insistă pe parteneriat și pe accelerarea investițiilor

La scurt timp după ce și-a exprimat opțiunea la scrutin, edilul municipiului Buzău, Constantin Toma, a subliniat importanța direcției actuale de dezvoltare și a colaborării cu autoritățile județene.

În acest context, el a declarat: „Am votat pentru continuitate, municipiul Buzău înseamnă 62% din toţi angajaţii din judeţul Buzău, 75% din PIB-ul judeţului Buzău, avem nevoie ca în continuare să mergem cu multe proiecte de anvergură care să ajute judeţul Buzău şi acest lucru se face cu CJ care cu siguranţă va cupla. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele Buzăului să aibă cale deschisă”, a mențuinat și primarul Constantin Toma, la ieşea de la urne.

