Marcel Ciolacu promite că face publică diploma de BAC. „Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că după campania electorală își va face publică atât diploma de BAC cât și foaia matricolă cu mediile din facultate. Această promisiune vine după ce în campania electorală trecută a refuzat să facă publică diploma de BAC, menționând doar media obținută la acest examen.

Ciolacu anunță că-și va face publică diploma de BAC

Deși discuția cu jurnalistul Sebastian Zachmann era cu privire la nominalizarea viitorilor judecători CCR, amintind de numirea lui Bogdan Licu și mediile sale de 5 în facultate, premierul și a promis că va face public documentul după campanie.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt cel căutat. Apropo, vin odată la dumneavoastră şi vă dau toate diplomele. După campanie. Toate, şi de la facultate, şi de peste tot. Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari”, a spus Marcel Ciolacu, care a spus că nu a gestionat bine scandalul diplomei de bac din toamna anului trecut.

„Aduceţi-vă aminte câtă pasiune a fost pentru această minciună şi cât de mult a fost împinsă. Poate şi eu am reacţionat greşit”, a mai spus acum liderul PSD. În luna septembrie a anului trecut acesta preciza că nu-și mai aduce aminte nota de la BAC, dar că a avut „o medie destul de bună”. În ziua următoare avea să spună că a găsit diploma și că a avut media 7,03, fără însă a arăta documentul presei.

ADVERTISEMENT

„Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment şi nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licenţă”, spunea în data de 2 septembrie Marcel Ciolacu.

Ce a spus despre scandalul Nordis

din cauza dezvăluirilor din presă privind scandalul Nordis, mai exact zborurile private alături de fosta colegă din partid, Laura Vicol, anchetată acum de către procurori în dosarul Nordis.

ADVERTISEMENT

„Sunteţi dumneavoastră sigur că eu n-am fost în turul 2? Cert este că între timp românii au o oglindă. Eu am zburat cu nişte avioane, am adus facturile, am adus chitanţe, am dovedit că mi-am plătit din banii mei. Am sumele câştigate, pentru că nu sunt fantastice. Şi avem un fost preşedinte care a zburat pe banii dumneavoastră şi ai mei, că şi eu plătesc taxe şi impozite. Asta este diferenţa.

ADVERTISEMENT

Eu am fost crucificat pentru acest lucru. Un om politic sau dumneavoastră, realizator, anticipaţi cu cine zburaţi o dată sau faceţi vreun concediu şi apoi acea persoană se întâmplă… Eu pe urmă încep să vă trag pe dumneavoastră la răspundere că acea persoană cu care am fost în concediu acum 3-4 ani a făcut nu ştiu ce delapidare? Staţi că momentan sunt acuze. Nu cam exagerăm?”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.