Marcel Ciolacu: PSD nu va cere BEC renumărarea voturilor. „Eu unul personal am greșit, îmi asum acest lucru”. Ce spune premierul despre interzicerea TikTok

Marcel Ciolacu, președintele PSD a declarat, joi, că partidul nu va face nici o soliticare la BEC de renumărare a voturilor. „Personal am greșit, îmi asum acest lucru”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, a anunțat, joi, referitor la contestațiile depuse la CCR privind anularea primului tur al prezidențialelor, că nu va solicita Biroului Electoral Central o renumărare a voturilor de la turul întâi al alegerilor prezidențiale, spunând că a greșit și își asumă acest lucru.

Liderul PSD a mai spus că i-a felicitat pe președinta USR, Elena Lasconi, și pe candidatul independent , care se vor confrunta în turul doi, subliniind și importanța scrutinului de duminică.

„Eu, după alegeri, am venit în fața dumneavoastră și am anunțat că-i felicit pe cei doi din turul doi și că PSD nu face nici o solicitare la BEC de renumărare a voturilor. Eu nu-mi doresc nimic, eu știu că sunt doi candidați în turul doi cărora le-am urat succes, pe doamna Lasconi chiar am sunat-o.

Eu cred că cel mai important lucru sunt alegerile de duminică. Eu unul personal am greșit, îmi asum acest lucru, n-am nici cea mai mică problemă, dar duminică nu mai este vorba despre Marcel Ciolacu, nu mai este vorba despre cineva anume, este vorba despre viitorul nostru, al tuturor, este forma despre România, despre stabilitatea și direcția democratică a României”, a declarat Marcel Ciolacu, înainte să participe la ședința CSAT.

„Nu am comentat niciodată o decizie a CCR”

„În rest, n-am comentat niciodată o decizie a unui magistrat sau a Curții Constituționale, nu este treaba mea și nu comentez. Eu vă repet, i-am felicitat pe ce doi care sunt în turul doi, pe unul direct pentru că-i știam numărul de telefon”, a adăugat președintele social-democrat.

Întrebat dacă crede că în ședința CSAT s-ar putea ajunge la o decizie privind interzicerea platfomei TikTok, președintele PSD a răspuns: „Nu cred nimic. CSAT nu ia nicio decizie. CSAT informează. Am şi întrebat dacă este normal să particip la şedinţa CSAT şi mi s-a transmis de la secretarul CSAT că este normal, că nu mai sunt în acest moment candidat şi sunt prim-ministru şi trebuie să particip, să iau act de informare. Eu mi-am exprimat părerea. (…) Eu cred că dacă începem să răspundem la fiecare ce îi trece prin cap, vom influenţa în continuare votul, la generale şi de la alegerile de peste două săptămâni în turul doi”.

„Eu nu sunt de acord să se interzică nimic”

Întrebat dacă ar fi de acord cu interzicerea în România a platformei, Marcel Ciolacu a răspuns: „Îmi menţin răspunsul, am crescut şi am trăit pe timpul comunismului. Eu nu sunt de acord să se interzică nimic. Îl interzicem în România, ce facem cu cel din Marea Britanie, ce facem cu cel din Franţa? Deci, intrăm într-o zonă în care mie mi se pare că este mult prea periculoasă pentru democraţie. Eu nu voi fi de acord cu un altfel de demers niciodată”.