Marcel Ciolacu, reacție în scandalul de la România – Kosovo: “Am stat până la ora 01:15 ca să văd ce se întâmplă”

A fost scandal uriaş la confruntarea dintre România şi Kosovo. Oaspeţii au ieşit de pe teren în minutul 90+3 la primele scandări “Serbia, Serbia”. Căpitanul Amir Rrahmani le-a făcut semn colegilor săi să părăsească terenul.

Marcel Ciolacu, reacție în scandalul de la România – Kosovo: “A fost ceva care îți lasă un gust amar”

Deşi au fost aşteptaţi o oră de “tricolori”, kosovarii n-au mai revenit pe teren. Arbitrul danez şi oficialii UEFA prezenţi la meci au încercat să îi facă pe oaspeţi să revină pe teren, dar aceştia au refuzat şi arbitrul a fost nevoit să fluiere finalul, în jurul orei 01:00.

Marcel Ciolacu a reacţionat după scandalul de la România – Kosovo. Primul ministru a declarat că “tricolorii” ar trebui să câştige cu 3-0, la masa verde, spunând că a rămas până târziu în noapte să vadă cum evoluează situaţia:

“Păcat că continuăm, în sport, să avem astfel de atitudini. Știți că și România, când a jucat în Kosovo, noi nu am vrut să arătăm în mass-media cum au fost primiți suporterii români, a fost ceva care îți lasă un gust amar.

Și mă bucur că noi am fost echilibrați și nu am continuat să inducem această ură. Dar până și eu, care știam că mă trezesc la șase și jumătate dimineața, am stat până la ora unu și un sfert ca să văd, totuși, ce se întâmplă și să înțeleg, de fapt, ce s-a întâmplat. Cred că e corect ca România să câștige cu 3-0 la masa verde”, a spus Ciolacu în cadrul unei conferinţe de presă, la Galaţi.

Este aşteptată o decizie a UEFA privind rezultatul meciului. Având în vedere că naţionala din Kosovo a ieşit de pe teren fără acordul arbitrului, toate indiciile duc la o victorie cu 3-0 a naţionalei noastre.

Meciul cu Cipru, importanţă capitală pentru barajul CM!

În cazul în care România va avea câştig de cauză, va acumula 15 puncte în grupa din Liga Naţiunilor, cu o etapă rămasă până la final. Luni, de la ora 21:45, “tricolorii” vor primi vizita naţionalei din Cipru, :

“Noi câştigam grupa şi cu 0-0. Eu cred că este important să câştigăm meciul ăsta, cu Cipru. Să fim singura echipă cu punctaj maxim în Liga Naţiunilor. Asta ne dă posibilitatea să fim cel mai bun loc din Liga C şi să avem prima opţiune de baraj.

Mai e important şi pentru că n-am făcut un meci complet cu Kosovo. Ne-am apărat bine, dar în zona de atac am suferit. Şi pentru lumea care va veni pe stadion şi pentru moralul băieţilor noştri, ar trebui să încheiem cu o victorie”, FANATIK SUPERLIGA.