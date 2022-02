Marcel Ciolacu anunță că România va rediscuta PNRR: ”Sunt proiecte de 10 milioane cu consultanță de 20”

Planul Național de Relansare și Reziliență al României se va rediscuta, anunță liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților spune că la baza acestei decizii stau mai multe aspecte. În primul rând, România a pierdut 2 miliarde din acest plan.

Apoi, Ciolacu mai spune, fără să dea exemple, că în PNRR ”sunt proiecte în care consultanța e 20 de milioane euro și proiectul 10 milioane euro”.

PNRR-ul României va fi rediscutat. Marcel Ciolacu: ”Sunt proiecte în care consultanța e 20 de milioane euro”

La finalul lunii ianuarie, ministrul fondurilor europene, Dan Vîlceanu, a anunțat că România va pierde circa 2 miliarde euro din PNRR, exclusiv pe partea de granturi, banii nerambursabili.

Oficialul a explicat că este vorba de aplicarea sistemului de alocare efectivă a Mecanismului de Redresare și Reziliență, ce prevede că suma finală alocată unei țări ține cont de contracția PIB 2020-2021.

Date fiind aceste condiții, , președintele PSD, a declarat miercuri la că ”PNRR se va rediscuta pentru că s-au pierdut 2 miliarde de euro”.

Liderul social-democraților lansează un atac indirect către cei care au realizat acest plan și spune că în PNRR ”sunt proiecte în care consultanța e 20 de milioane euro și proiectul 10 milioane euro”.

”Știți că sunt proiecte unde consultanța e 22 de milioane de euro, iar proiectul e 10 milioane. Oricum PNRR va fi rediscutat, pentru că știm ca am pierdut 2 miliarde de euro. Vom veni cu o analiză a PNRR, să înțeleagă toată lumea”, a declarat Marcel Ciolacu la postul de știri citat.

Nicolae Ciucă, dispus să meargă la Bruxelles cu ministrul Budăi pentru renegocierea PNRR

Tot joi seară, premierul a declarat că este dispus să îl însoțească pe ministrul muncii, Marius Budăi, la Bruxelles pentru a purta discuţii pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a procentului din Produsul Intern Brut pe care România să îl aloce sistemului de pensii.

”Am avut discuţii cu domnul ministru Budăi, am avut discuţii cu liderii partidelor din compunerea coaliţiei, cu fiecare dintre ei am căzut de comun acord să prezentăm şi am prezentat discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană astfel încât să putem să avem o înţelegere cât se poate de clară vizavi de ceea ce înseamnă PNRR.

Personal, i-am zis domnului ministru, merg cu dumnealui la Bruxelles şi susţinem, negociem tot ceea ce este de negociat în condiţiile în care va trebui să avem modificări la legea salarizării, la legea pensiilor şi trebuie să punem pe masă concret, ceea ce vrem cu adevărat”, a spus Nicolae Ciucă, la .