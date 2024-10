Marcel Ciolacu și-a anunțat prezența pe stadion la derby-ul FCSB – Rapid. Ce crede despre Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga

. Marcel Ciolacu a anunțat că va merge la FCSB – Rapid, meciul care se va juca duminică, 27 octombrie.

Marcel Ciolacu și-a anunțat prezența pe stadion la derby-ul FCSB – Rapid

Marcel Ciolacu nu a ascuns niciodată faptul că este microbist. Liderul PSD, candidat la alegerile prezidențiale din această toamnă, îndrăgește fotbalul, sportul rege în țara noastră.

ADVERTISEMENT

Șeful Executivului a spus pentru FANATIK.RO că va merge la partida de maximă intensitate dintre FCSB și Rapid. De asemenea, Marcel Ciolacu l-a caracterizat pe Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor.

„(Despre Dan Șucu nr.) Este un om foarte calculat. Am tot promis că o să merg la meci cu Rapidul, mi se pare că are acum cu FCSB. El vine din business, vine pe alte principii.

ADVERTISEMENT

„Un om foarte perseverent, un competitor pentru Gigi Becali în fotbalul românesc”

O să aibă cu totul și cu totul alt management față de Gigi Becali. Va fi o luptă de organizare, de cum văd lucrurile, total diferit. Un om foarte perseverent, un competitor pentru Gigi Becali în fotbalul românesc.

Și Dinamo își va găsi un investitor puternic încet, încet. Cea mai mare bucurie a mea a fost când nu a picat Dinamo, pentru că dacă pica, nu se mai ridica. Acum se vede că au potențial”, a spus Marcel Ciolacu la FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj i-a transmis Dan Șucu lui Marius Șumudică în noaptea de după Rapid – Farul 5-0

Rapid a bifat prima victorie a sezonului pe teren propriu. Giuleștenii au învins categoric Farul Constanța cu scorul de 5-0, aducând astfel starea de fericire în tribune și în lojă.

„Doar mi-a dat un mesaj de felicitare. Atâta tot. Nu am vorbit.

ADVERTISEMENT

Eu am ajuns la două și ceva acasă, pentru că am mai rămas cu staff-ul după meci vreo 45 de minute, am mai analizat, am mai discutat…”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Ciolacu și-a anunțat prezența pe stadion la derby-ul FCSB – Rapid