Marcel Ciolacu, singurul fără mască la recepția organizată de Ambasada Franței. Cum a motivat șeful PSD

Marcel Ciolacu a fost singurul fără mască la recepția organizată de Ambasada Franței cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Astfel, conform imaginilor difuzate chiar de Administrația Prezidențială, președintele interimar al PSD a avut o mască de protecție, dar a ținut-o în mână pe tot parcursul discursurilor oficiale.

De remarcat că, toți cei din jurul liderului PSD au purtat mască de protecție, conform regulilor sanitare pentru prevenirea infectării cu Covid-19.

Marcel Ciolacu, fără mască la sărbătoarea Franței

Nu este pentru prima oară când Marcel Ciolacu merge la evenimente publice fără mască. La mijlocul lunii mai, pcel care asigură interimatul în PSD a găsit și o scuză pentru faptul că nu a purtat mască în plenul Camerei Deputaţilor.

A transmis are o deviaţie de sept, care i-a fost depistată în urma unui control medical. “Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi… o să lămurim lucrurile.

Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical”, a afirmat liderul PSD.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat după şedinţa conducerii PSD, că senatorii social-democraţi vor vota legea privind carantina şi izolarea după ce premierul Ludovic Orban şi ministrul Sănătăţii vin în Parlament, pentru a explica prevederile proiectului legislativ şi de ce l-au înaintat atât de târziu.

Ciolacu a explicat din nou că legea nu are avizul Ministerului Justiţiei. De asemenea, el a afirmat că PSD a votat legea la Cameră, pentru a nu tergiversa dezbaterile şi pentru ca aceasta să ajungă la Senat, care este Cameră decizională.

Guvernul a transmis că premierul Ludovic Orban sau miniştrii nu au fost invitaţi la dezbaterile din Parlament în legătură cu legea privind carantina şi izolarea.

”Nu au venit în faţa parlamentarilor nici premierul, nici ministrul Sănătăţii, nici ministrul Justiţiei, dl Arafat nefiind un membru de partid, nici PNL, nici PSD. Pur şi simplu ne-a prezentat opinia sa ca specialist, fără să îngrădim libertăţile oamenilor.

Acest lucru trebuia să îl facă premierul. Mai mult, legea nu a avut avizul Ministerului Justiţiei. Nu se va vota legea în Senat, până când premierul şi ministrul Sănătăţii nu vor veni să lămurească toate aspectele în discuţie, în acest moment”, afirmat liderul PSD.

