Marcel Ciolacu solicită introducerea obligatorie a certificatului verde! “Este o prioritate şi pentru români”

Președintele Partidului Social Democrat a transmis că certificatul verde, în contextul european reprezintă o prioritate pentru români.

Acesta nu a ezitat o clipă și a explicat că introducerea obligatorie a certificatului nu mai trebuie amânată deloc și țara noastră trebuie să rezolve lucrul acesta cât mai repede posibil.

Marcel Ciolacu solicită introducerea certificatului verde!

„Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români.

L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români”, a spus

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că pe 27 octombrie, Senatul a respins, în calitate de prim for sesizat, propunerea legislativă care introduce obligativitatea solicitării certificatului de vaccinare la locul de muncă, atât la stat cât şi la privat.

De altfel, proiectul a fost respins cu 67 de voturi „pentru” şi 60 „împotrivă”. Pentru că era vorba despre o lege organică erau necesare 69 de voturi.

ADVERTISEMENT

Trebuie să știți că în timpul ședinței, PNL, UDMR şi USR au votat în favoarea propunerii legislative. Chiar PSD şi AUR au votat împotrivă.

De remarcat că preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, a afirmat că statele europene folosesc cu succes , inclusiv pentru angajaţii din anumite domenii, iar mai multe instanţe au arătat că nu este vorba despre discriminare.

ADVERTISEMENT

Asztalos Csaba consideră că este vorba despre voinţă politică pentru impunerea instrumentului care ar putea duce la stoparea pandemiei, având în vedere că trăim o realitate dură, iar oamenii mor lângă noi. ”Cel puţin de 5-7 luni trebuia să avem certificatul verde”, afirmă preşedintele CNCD.

Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a spus, referindu-se la certificatul verde, că este ”deja destul de târziu”, dar este important ca legea să fie adoptată cât mai repede.

ADVERTISEMENT

Mihăilă afirmă că este necesar să se ajungă la un consens politic, astfel încât legea să fie acceptabilă pentru toate forţele, dar să nu conţină prea multe prevederi, cum ar fi testarea gratuită, care să-i scadă eficienţa.