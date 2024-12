Marcel Ciolacu somează multinaționalele să-și plătească corect taxele. Ce spune premierul despre ordonanța trenuleț

Premierul Marcel Ciolacu a somat, luni, companiile din România care își externalizează profitul și care „continuă să nu-și plătească corect taxele” că această situație nu mai poate continua, în detrimentul „companiilor corecte” pe care apasă „povara fiscală”. „Plătiți toți corect sau plecați”, a transmis premierul. Totodată, Ciolacu a anunțat și adoptarea „ordonanței trenuleț”, spunând că nu este una a „austerității.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, înaintea ședinței de Guvern, un ultimatum companiilor din România care nu-și plătesc „corect” taxele, spunând că cei buni platnici nu mai pot duce în continuare „povara fiscală”.

„Fac un apel către companiile care continuă să nu își plătească corect taxele și să își externalizare profiturile. Nu mai putem așeza povară fiscală tot pe companiile care sunt corecte, care investesc, produc și creează locuri de muncă. Cu alte cuvinte, deci plătiți toți corect sau plecați”, Marcel Ciolacu.

Premierul a mai transmis și un mesaj pentru și pentru cei cu venituri mici. „Am un mesaj special pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici. Măsurile pe care le luăm astăzi ne dau încredere că atunci când vom face bugetul de stat în ianuarie vom găsi resursele financiare fie pentru a acorda un sprijin one-off pentru pensiile mici și medii, fie să indexăm pensiile cu rata inflației în a doua parte a anului.

„Criticați-mă pe mine, dar lăsați România să meargă înainte”

De asemenea, vom reduce gradual povara fiscală pe muncă cu până la 5 puncte procentuale, în cazul salariilor mici și a familiilor cu copii. Și mai solicit tuturor companiilor din România un moratoriu de 6 luni de zile pentru înghețarea prețurilor și solidaritate cu populația și Guvernul României. Ca prim-ministru, sunt pregătit pentru orice critică. În acest mandat nu am de gând să fiu popular, ci să fiu extrem de eficient. Cu alte cuvinte, criticați-mă pe mine, dar lăsați România să meargă înainte și să se dezvolte”, a spus Ciolacu.

Premierul a continuat spunând că prognoza , din luna noiembrie, împreună cu datele Comisiei Naționale de Prognoză, venite în această lună, „au fost mult mai pesimiste decât așteptările specialiștilor” și că „situația s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor UE începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România”.

Ordonanța trenuleț nu este a „sărăciei”

Deficitul deja ridicat al României în acest an ține de cheltuieli mai mari cu 69 miliarde de lei, la nivelul a 3,92 din PIB, față de sumele prevăzute la buget, a continuat Ciolacu, spunând că „nu regretă” măsurile de măriri ale pensiilor, de majorare a salariilor pentru mai multe categorii sociale, de menținere a prețurilor la gaze și energie pentru populație, de investiții masive în infrastructură.

„Avem însă înainte un an dificil din punct de vedere economic, iar în fața cifrelor și a realității trebuie să adoptăm rapid măsuri care să protejeze România de eventuale riscuri financiare majore (…) De aceea, am hotărât împreună cu partenerii de coaliție să adoptăm azi așa-zisa Ordonanță Trenuleț pentru a ține sub control deficitul bugetar în 2025, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene prin Planul Fiscal. Am obținut o prelungire de la 4 la 7 ani pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025.

Asta înseamnă că vom avea acces în continuare la fondurile europene și din PNRR atât de necesare pentru a continua modernizarea României. Această ordonanță nu este una a ‘austerității’ sau a ‘sărăciei’. Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24% sau când s-au închis de școli și spitale”, a declarat Ciolacu.

Reducerea cheltuielilor publice

Premierul a explicat că ordonanța a fost structurată pe trei obiective principale: oprirea creșterii cheltuielilor la stat, diminuarea risipei la buget cu 1% din PIB, (19 miliarde de lei) și creșterea veniturilor bugetare „prin implementarea reformelor structurale de care are nevoie prin PNRR”.

Premierul a anunțat înghețarea salariilor demnitarilor în acest an și reducerea cu 25% a banilor pentru partide. De asemenea, Ciolacu a spus că în acest an nu există „resurse financiare” pentru creșterea salariilor bugetarilor, nu se vor mai face angajari la stat, nu se vor acorda sporuri și premii suplimentare. În plus, se va trece rapid la „desfiinţarea şi comasarea de instituţii şi agenţii publice”.

Marcel Ciolacu a mai spus că Executivul preia ”un model deja consacrat şi va înfiinţa Departamentul pentru eficientizarea activităţii guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor”. ”Precizez, că în acest departament vor veni specialişti din alte zone guvernamentale, care vor lucra pro bono”, a spus Ciolacu.

„Vor fi afectate circa 30 de mii de IMM-uri”

Președintele PSD a mai adăugat că trebuie luate măsuri în favoarea creșterii veniturilor la bugetul de stat. „Am adoptat acele măsuri care sunt cuprinse în reforma fiscală din PNRR cu cel mai redus impact asupra creşterii economice. Am refuzat să tăiem de la investiţii sau să creştem impozitul pe profit sau pe venit, la fel cum am refuzat creşterea TVA care ar fi dus la creşterea inflaţiei. Aşadar eliminăm toate facilităţile fiscale şi creăm un sistem fiscal echitabil. Reducem gradual pragul de impozitare la microîntreprinderi pentru a evita un şoc în economie.

Vor fi afectate circa 30 de mii de IMM-uri, adică 10% din total, dar vom încerca să le sprijinim prin alte scheme de ajutor de stat. De asemenea, introducem impozitul pe construcţiile speciale şi aliniem impozitul pe dividende la impozitul pe venit, respectiv la 10%. Astfel, ne vom păstra locul 7 în UE în ceea ce priveşte cel mai mic impozit pe dividende, în faţa noastră fiind ţări precum Ungaria care are 15%, Polonia cu 19% sau Cehia cu 23%, în timp ce media la nivelul UE este de 20%”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.