Marcel Ciolacu: “Sprijinirea producătorilor agricoli și susținerea procesării agroalimentare, priorități strategice pe termen lung”

Liderul PSD a avut luni o întâlnire cu fermierii din Teleorman în cadrul căreia i-a asigurat de intenția de a continua să-i sprijine pentru a se asigura că românii vor avea la dispoziție mâncare sănătoasă la prețuri accesibile.

Marcel Ciolacu, despre sprijinirea agricultorilor

a subliniat faptul că sprijinirea producătorilor agricoli și susținerea procesării agroalimentare trebuie să fie priorități strategice pe termen lung.

“Dialogul sincer și direct cu fermierii din Teleorman mi-a arătat încă o dată de ce sprijinirea producătorilor agricoli și susținerea procesării agroalimentare trebuie să fie priorități strategice pe termen lung ale României!

Am văzut oameni care, deși împovărați de greutăți, sunt deciși să nu se dea bătuți. I-am ajutat cât am putut să depășească momente grele, alocând pentru agricultură un buget record în acest an, care a trecut de 2% din PIB”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Președintele PSD și-a reînnoit angajamentul față de dezvoltarea fabricilor românești de procesare a produselor agricole, dar și față de majorarea subvențiilor pentru fermierii din România.

“Mi-au spus că, indiferent de tensiunile din jur, trebuie să luptăm împreună ca România să aibă mâncare sănătoasă, la prețuri accesibile pentru toți românii.

De aceea, vom continua să dezvoltăm fabricile de procesare românești și vom crește subvențiile pentru fermierii noștri!

Agricultorii din Teleorman, ca și cei din toate județele României, merită asta din plin! Pentru că susținerea agricultorilor români este calea sigură de dezvoltare a țării!”, și-a încheiat Marcel Ciolacu mesajul.

este și Rabla pentru tractoare, lansat recent de Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

“Bugetul total al programului este de 500 milioane lei, iar statul acoperă 65% din valoarea de achiziție.

Mai mult, pentru tinerii fermieri până la 40 de ani, procentul de finanțare se majorează la 80%”, a transmis candidatul PSD în cadrul unei vizite la fabrica IRUM din județul Mureș.

