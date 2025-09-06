Marcel Ciolacu taxează strategia economică a lui Ilie Bolojan: „Nu am privit banii pe autostrăzi şi spitale drept riscuri bugetare”

Într-un context în care se vorbeşte insistent despre situaţia economică a României şi pericolele care pândesc ţara ca urmare a degradării acesteia, fost premier Marcel Ciolacu face o analiză comparativă între situaţia de acum şi cea în care era şeful guvernului.

„Nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi şi spitale drept riscuri la adresa deficitului bugetar”

are la bază date europene referitoare la cel de-al doilea trimestru din 2025, care arată că la finalul mandatului său de premier România se afla pe locul doi în Uniunea Europeană la creştere economică, la egalitate cu Croaţia şi puţin în urma Danemarcei.

„Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește!”, afirmă Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

În continuare, el critică viziunea actualului Executiv, care, motivând raţiuni de ordin bugetar, a tăiat fondurile pentru multe proiecte de investiţii.

„Eu nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă și gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, mai spune fostul premier.

Investiţiile de anul trecut aduc în 2025 un record absolut în agricultură

În continuare, el dă şi un exemplu despre care afirmă că poate fi verificat de cifre. Investiţiile masive făcute anul trecut în agricultură îşi vor arăta anul acesta roadele.

„Iată un exemplu despre un efect major și rapid al unei investiții într-un domeniu strategic, ușor de înțeles. Anul trecut, guvernul pe care l-am condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național. Efectul este că așteptăm anul acesta un record absolut al ultimiilor 30 de ani atât în producția culturilor de toamnă, cît și în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră și în al treilea trimestru din 2025”, este exemplul dat de Marcel Ciolacu.

PSD are un Plan de Stimulare a Economiei

este că, pe lângă tăierile de privilegii, România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei, la care de altfel social-democraţii au lucrat şi pe care îl vor prezenta în perioada imediat următoare.

„Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României!”, a încheiat Marcel Ciolacu.