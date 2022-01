Marcel Ciolacu: „Nu cred că trebuie pusă presiune pe români să se vaccineze”. Motivele pentru care se opune introducerii certificatului verde

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat, într-o emisiune la Antena 3, că există și alte instrumente de stopare a epidemidei de Covid-19, în afară de certificatul verde.

Social-democratul a afirmat că nu este un susținător al vaccinării obligatorii și că românii nu ar trebui presați să se vaccineze.

În ce privește certificatul verde, Marcel Ciolacu a apreciat că este deja „cam târziu” ca Parlamentul să adopte o asemenea măsură legislativă în condițiile în care valul 5 a început deja în România.

ADVERTISEMENT

„Nu cred în certificatul verde ca singur instrument”

„Este evident că va trebui să ne învăţăm să trăim cu acest virus. Nu ştiu cât timp va dura, nu sunt specialist şi am venit cu o propunere legislativă Stop COVID, fundamentată ştiinţific, în momentul în care se măreşte rata, totul ca să încercăm să stopăm presiunea pe zona sanitară. Mai ales pe zona ATI. Nu s-a ajuns la forma cea mai bună, au existat şi discuţii cât este de constituţional sau neconstituţional, cât mai este eficient sau neeficient.

Anumite măsuri trebuiesc luate. Vorbeam şi cu un lider de sindicat, în zona de transport în comun. S-au luat în toată Europa. E clar că în transportul în comun cel mai uşor se transmite” ,a declarat Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

El a susținut că există și alte măsuri pe care le au dispoziție autoritățile, Ciolacu precizând că nu a existat un acord în coaliție în ce privește introducerea certificatului verde.

„Nu cred în certificatul verde ca un singur instrument. Nu cred că neapărat trebuie să punem presiune pe români să se vaccineze sau nu. Legea care este Parlament, legea propusă de PNL prevedea un singur articol, obligativitatea vaccinării medicilor ceea ce noi nu am fost de acord. Sunt multe alte măsuri pe care le putem lua şi preveni de a nu ajunge din nou în situaţia din valul 4”, crede Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Acesta a indicat faptul că noile medicamente împotriva Covid-19 ar putea să fie un instrument puternic în combaterea pandemiei.

„Sunt antiviralele, atât inovative, acum există două. Mi se pare un randament de 50%, cele de la Pfizer de 90%. (…) Sunt şi medicamentele generice mai toxice, care nu au fost pe piaţă şi am văzut pentru prima oară un ministru care explica şi ce lucruri adverse se pot întâmpla dacă iei astfel de medicamete. E cu totul altă abordare (…) Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii. Am trăit în comunism şi am o reticenţă să mai fiu obligat de către cineva”, a mai spus preşedintele PSD.

ADVERTISEMENT

Ciolacu, mulțumit de colaborarea din coaliție

În ce privește relațiile din coaliția de guvernământ, Ciolacu a apreciat că PSD nu are motive să regrete faptul că a intrat la guvernare.

„Această coaliţie trebuie să funcţioneze până în 2024, pentru că sunt nişte ani cu mari provocări pentru România”, susține social-democratul.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu s-a arătat mulțumit de modul în care funcționează guvernul PSD-PNL-UDMR.

„Am un partener în premier, care este un om de bună credinţă. Sunt ferm convins că vom respecta cu toţii cele pe care ni le-am asumat (…) Nu sunt dispute majore între mine şi domnul Cîţu, avem viziuni diferite şi abordări diferite, dar eu nu cred că cineva îşi permite să distrugă această coaliţie ţinând cont de ce provocări au românii”, a mai spus Ciolacu, la .