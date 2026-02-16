Marcel Ciolacu vrea alegeri anticipate dacă se rupe coaliţia. Atac dur la Ilie Bolojan: „A făcut o şmecherie contabilicească”

ADVERTISEMENT

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac foarte dur la adresa actualului şef al executivului pe care îl acuză că doar o „şmecherie contabilicească” a făcut ca deficitul anunţat de guvernul Bolojan să fie mai mic decât cel din guvernarea Ciolacu.

„Suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără să ne dăm seama?”

Marcel Ciolacu spune că nu s-a întâmplat niciodată în istoria României să vină cineva care să spună că în urmă cu doi ani ţara a fost în recesiune două trimestre. El a adăugat că potrivit declaraţiilor lui Ilie Bolojan, suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără s-şi dea seama.

ADVERTISEMENT

„Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României – şi cred că în organismele financiare cred că stau şi râd – să vii după doi ani de zile să spui că România a mai fost în recesiune două trimestre, în 2024. A venit domnul Bolojan şi are două trimestre negative dupã toate asa zisele reforme. Cum poţi? Spune-ţi-mi şi mie, suntem normali la cap? Noi suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără să ne dăm seama? Noi am fost în recesiune acum doi ani şi nu ne-am dat seama”, a spus Marcel Ciolacu, la .

Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a făcut o „şmecherie contabilicească”

De asemenea, Ciolacu acuză actualul guvern că a făcut o „şmecherie contabilicească” pentru scăderea deficitului de către Guvernul Bolojan. „Dar cum au scăzut deficitul? Dacă nu făceau acea şmecherie contabilicească, granturile le treceau în loc de împrumuturi, domnul Bolojan avea deficitul pe care l-am avut eu, cu toate măsurile”, a mai spus Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, nu exclude ruperea coaliţiei, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla este de părere că ar trebui organizate alegeri anticipate.

ADVERTISEMENT

„Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a spus Ciolacu cu privire la tensiunile din coaliţie.

„Decât să prelungeşti o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie”

consideră că s-a ajuns prea departe cu scandalul din coaliţie, ajungându-se într-un moment critic. „Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a mai afirmat el.

ADVERTISEMENT

Ciolacu spune că dacă ar fi rămas premier nu ar fi acceptat cooptarea USR la guvernare şi a subliniat necesitatea organizării de alegeri anticipate dacă se rupe actuala coaliţie. „Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate. Mergem şi vedem adevărul, se întorc la români, românii au întotdeauna dreptate şi vom vedea fiecare partid ce scor ia, dar decât să prelungeşti o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie. La un moment dat trebuie luată o decizie”, consideră Marcel Ciolacu.