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Aflat în recuperare la centrul President MedCenter din Băile Felix, Marcel Coraș a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre echipa națională. El a făcut o comparație între Gică Hagi și regretatul Mircea Lucescu și a anunțat o nouă ”perlă” care va străluci de acum înainte în tricoul României.

De ce crede în reușita lui lui Hagi la echipa națională

Marcel Coraș este convins că Gică Hagi va găsi formula magică prin care tricolorii să obțină cât mai multe puncte în , din care mai fac parte Suedia, Bosnia Herțegovina și Polonia.

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”Este o grupă echilibrată, în care fiecare echipă poate să învingă ceilalți adversari. Forma fizică, mentală și sportivă a fiecărui jucător va conta în obținerea unor rezultate bune. Am încredere în Gică Hagi, fostul meu coleg, pentru că, la fel cum o făcea Mircea Lucescu pe vremuri, acordă șanse tinerilor valoroși în echipa națională. Are curajul să-i promoveze, așa cum a fost promovat la rândul lui.

Văd în David Matei, de la Universitatea Craiova, noua perlă a României. Are calități foarte bune și cred că din acest motiv l-a chemat Hagi la lot, să-i dea încredere, să-l titularizeze. Victoriile pot fi obținute doar cu jucători de valoare, iar acest Matei este unul din noul val, care poate să facă diferența”, a declarat Coraș, pentru FANATIK.

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Marcel Coraș a slăbit 33 de kilograme în trei luni

Fostul mare fotbalist de la UTA, Sportul Studențesc și al echipei națională a României, care , a explicat cum a ajuns să slăbească într-un timp atât de scurt. Cel care a cucerit trofeul ”Gheata de Argint” a Europei în sezonul 1988-1989 este imobilizat la pat din cauza gonartrozei de la genunchiul drept, la care nu a apucat să se opereze.

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”Am slăbit 33 de kilograme în trei luni și am ajuns la 127, de la 160! Vreau să pot să umblu din nou, genunchii nu suportau o asemenea greutate. Sunt speranțe ca în două săptămâni să fac primii pași după AVC. Sunt invitat în curând la o nuntă și vreau să dansez.

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Mâncarea este foarte bună, la prânz avem trei feluri, inclusiv desert, dar mi-am propus să mănânc foarte puțin. Îmi lipsește mișcarea, nu am putut să mă plimb nici în jurul hotelului, merg doar la proceduri, în complex. O singură dată am ieșit, când m-au dus cu ambulanța la spital în Oradea, pentru niște analize amănunțite”, a spus Coraș, în exclusivitate pentru FANATIK.