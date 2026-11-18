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Marcel Coraș (67 de ani), fost coleg de echipă cu Gică Hagi la Sportul Studențesc și la echipa națională, vede imposibilă , anume depășirea în performanțe a Generației de Aur, sfertfinalistă la World Cup 1994, în SUA.

Marcel Coraș: „Așa ceva nu va fi posibil”

Deși este optimist din fire, Coraș crede că actuala generație a tricolorilor nu va putea atinge vreodată nivelul la care a ajuns Generația de Aur prezentă la trei turnee finale consecutive de campionat mondial, 1990, 1994 și 1998, atingând sferturile de finală la ediția din SUA, unde a fost eliminată după executarea loviturilor de departajare în partida cu Suedia (2-2, 4-5). Cu atât mai puțin să o depășească.

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„Cu tot respectul pentru Gică, nu văd posibilă o astfel de performanță a actualei echipe a României. E bine că țintește sus, dar eu nu cred că se va întâmpla vreodată”, ne-a declarat Marcel Coraș în exclusivitate. Iar partida din deplasare cu Bosnia a fost decisă, în opinia fostului internațional român, de pragmatismul amfitrionilor. „A fost acea mare greșeală a lui Rațiu de la golul egalizator, coroborată cu ratările jucătorilor noștri, care puteau conduce la un moment dat cu 2-0, situație în care era greu să mai pierdem partida”, a fost opinia arădeanului care a fost convocat prima dată la echipa națională a României pe când evolua la UTA, în Divizia B. Se întâmpla în sezonul 1982-’83.

Nucleul în jurul căruia vede „Dulapul” construcția noii echipe naționale

Coraș a fost impresionat de modul în care s-a schimbat în bine evoluția unor jucători, după ce au ajuns în străinătate. . „Suntem în cădere cu fotbalul românesc, iar acest lucru se vede în modul cum arată jucătorii noștri ajunși în străinătate. De exemplu, Bîrligea este mult mai puternic, mai percutant, speculează fiecare fracțiune de secundă în favoarea lui când e la minge. Iar acest lucru numai de când este la Frosinone, comparativ cu ce juca la FCSB. Poate ar trebui să împrumutăm metode de pregătire din străinătate, iar obiectivul FRF ar trebui să fie acum calificarea la Euro 2028”, a adăugat Marcelinho, adăugând că nucleul viitoarei echipe naționale este deja alcătuit.

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„Din multitudinea de jucători testați de Hagi în această grupă a Ligii Națiunilor, mi-a plăcut portarul Hindrich, aș miza în continuare și pe Rațiu, Băluță și Cicăldău reprezintă un plus, Bancu mai poate juca liniștit 2-3 ani, mi-a plăcut și de Ianis Hagi, și de Man. În atac ne-ar mai trebui un atacant percutant ca Bîrligea, să jucăm cu două vârfuri de forță. În schimb, Drăgușin și Coubiș, fundașii centrali, au impresionat doar prin talie”, a fost de părere fosta gheată de argint a României din 1989.

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Două „antrenamente” pe zi pentru Marcel Coraș, la centrul medical de la Băile Felix

Aflat în continuare la tratament la Băile Felix, Coraș efectueză zilnic două ședințe de kinetoterapie, în speranța că va reuși din nou să meargă pe propriile picioare, după AVC-ul suferit în luna iunie a acestui an.

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„Fac două antrenamente pe zi, plus bazin. Chiar dacă nu voi mai urca în careu la cornere sau nu voi mai șuta la poartă, câteva pase sper să pot să mai dau. Acum serios, fac exerciții specifice pentru ca genunchii mei să fie puternici, să mă poată susține. Îmi e dor să merg din nou, dar pentru asta trebuie timp. Le mulțumesc medicilor și personalului de la President Medcenter care se ocupă cât mai profesionist cu putință de mine”, a detaliat fostul mare fotbalist starea medicală prin care trece.