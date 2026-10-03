Marcel Coraș, între ironie și satiră după al treilea eșec al naționalei: „Noi nu am făcut vreun punct în acest set?”

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. „Noi nu am făcut vreun punct în acest set?”, se întreabă ironic Marcel Coraș, fost fotbalist de națională, coleg cu Hagi atât sub tricolor cât și la Sportul Studențesc în anii ’80.

Retorica vine după scorul de tenis, 6-0, încasat de România vineri seara, în Polonia.

Marcel Coraș: „Hagi, între primii 50 de fotbaliști din toate timpurile! Dar ca selecționer e greu…”

Câștigător al Ghetei de Argint a Europei în sezonul 1988-’89, Marcel Coraș nu crede că Hagi este principalul vinovat după seria negativă a tricolorilor. „Dulapul” are argumentele sale în acest sens.

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„Hagi este între primii 50 de fotbaliști ai lumii din toate timpurile! A reușit ca antrenor de club, a luat de două ori campionatul cu Viitorul sau Farul, într-un campionat slab. Dar ca selecționer al echipei naționale e altceva. Hagi nu are de unde să aleagă, joacă cu ce are la dispoziție. Iar acești jucători nu se ridică nici la nivelul unghiei lui Hagi”, apreciază Coraș, punând accent pe nivelul slab al echipei naționale de fotbal al României, din pricina penuriei de jucători din campionatele puternice ale Europei.

„Trecem printr-o tornadă de câțiva ani buni, din care puțini scapă în Europa. Mulți se duc în Turcia și lumea arabă pentru bani. E mai ușor așa, dar se văd și rezultatele. Din păcate, acesta e nivelul fotbalului românesc”, a adăugat marcatorul României de la Euro 1984, împotriva Germaniei (scor 1-2).

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Marcel Coraș: „Dacă Hagi nu va reuși calificarea la Euro 2028, va fi vinovat! Dacă va reuși, e meritul FRF!”

În ciuda seriei de 3 partide încheiate cu eșec, interlocutorul nostru este de părere că „Hagi e un tip ambițios, dar depinde și de celelalte meciuri din grupă dacă va conduce naționala și în preliminarii. Dar vreau să îți spun ceva, cu toată răspunderea. Dacă România nu se va califica la Euro 2028, Hagi va fi vinovat. Iar dacă se va califica, meritul va fi al FRF! Așa văd eu lucrurile.

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Dar cei din federație trebuie să conștientizeze că se întâmplă ceva rău la nivel național. Nu avem centre juvenile de calitate, conduse de profesioniști. Academiile nu sunt ce ar trebui să fie. Ar trebui să avem 50 de cluburi de copii și juniori cum are Hagi, ca să putem ridica nivelul fotbalului românesc, iar acest lucru trebuie făcut cu implicarea FRF și a statului”, a concluzionat Marcelinho, încercând să găsească o soluție pentru redresarea sportului rege din țara noastră, pe termen mediu și lung.