Marcel Coraș, reacție-șoc după moartea fostului său coleg Constantin Covaciu: „L-am confundat cu Sorin Răducanu!”. Exclusiv

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Maseurul Constantin Covaciu a decedat în accidentul cumplit în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo. În cariera de fotbalist, acesta evoluase la Sportul Studențesc, unde a fost coechipier cu mai multe nume mari din fotbalul românesc, printre care și Marcel Coraș (67 de ani). Fostul internațional a vorbit pentru FANATIK despre tragedia în care Covaciu și-a pierdut viața.

Marcel Coraș, șocat după decesul lui Constantin Covaciu. L-a confundat cu un alt fotbalist

Deși au apărut informații conform cărora Coraș a jucat în echipă cu regretatul Covaciu la Sportul Studențesc, arădeanul nu își aduce aminte de maseurul de la Dinamo 2, pe care l-a confundat cu un alt fost coechipier, Sorin Răducanu. „Sincer, nu îmi aduc aminte de Constantin Covaciu la Sportul. Mă întristează dispariția lui, Dumnezeu să-l ierte.

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Vă dați seama, când eu aveam 27 de ani, el avea 18-19 și nu putea să pătrundă în prima echipă. Prima dată când am văzut poza l-am confundat cu Sorin Răducanu, un alt coleg din Regie. Cu mine au jucat mulți…”, a declarat Marcel Coraș după .

Marcel Coraș, dezvăluiri cutremurătoare despre starea sa de sănătate

Marcel Coraș trece prin momente grele. Fostul mare internațional, care a marcat de 6 ori în cele 36 de partide jucate pentru echipa națională, se află în recuperare după AVC-ul suferit luna trecută. „Dulapul” a cerut să fie mutat de la . Astfel, cel care a cucerit Gheata de Argint a Europei în sezonul 1988-1989, pe când evolua la Victoria București, și-a făcut „transferul” la Timișoara.

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„Să nu spui că am ajuns la oraș, că mă înjură arădenii. Glumesc, sunt internat la Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie din Timișoara, acolo unde am fost operat în martie la genunchiul stâng. Dr. Jenel Pătrașcu are grijă de mine, iar în plus față de Vladimirescu, aici pot să fac fizioterapie”, ni s-a destăinuit Coraș în exclusivitate.

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Fosta glorie a fotbalului românesc trage din greu pentru a-și putea relua activitățile de zi cu zi. Ședințele de fizioterapie se desfășoară zilnic și îl obosesc pe „Marcelinho”. „Fac eforturi mari să pot umbla din nou. Mișc piciorul în apă, dar stau pe marginea bazinului. Nu intru cu totul, să nu mă înec. Mai am și tratamente cu curent electric, suport orice pentru că vreau să revin și să îmi reiau viața de dinainte”, a adăugat Coraș, plin de optimism.

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Marcel Coraș, nume legendar în istoria fotbalului românesc

Lansat în fotbal de UTA, Marcel Coraș a evoluat de-a lungul timpului și pentru Poli Iași, Sportul Studențesc, Victoria București, Panionios (Grecia), Aurillac (Franța) sau Universitatea Cluj. În perioada 1982-1988 a îmbrăcat tricoul naționalei României, fiind prezent la turneul final al EURO 1984, unde a reușit să marcheze în eșecul cu Germania de Vest (1-2). După retragere, a activat ca antrenor sau conducător la mai multe formații din vestul țării, precum UTA, FC Bihor sau ACU Arad.