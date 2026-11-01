Marcel Coraș s-a întors acasă! Cum arată fosta „Gheată de Argint” a Europei după ce a suferit un AVC. Exclusiv

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Marcel Coraș (67 de ani) a revenit acasă de la Complexul President MedCenter din Băile Felix, unde se recuperează după AVC-ul suferit în vară. Fostul internațional român (36 de prezențe, 6 goluri sub tricolor) a fost învoit câteva zile pentru rezolvarea unor probleme personale. L-am vizitat pe Marcelinho la locuința sa din Arad, pentru a mai depăna amintiri din cariera de fotbalist. Pe multe dintre ele le cunoașteți din interviurile FANATIK.

Starea generală a lui Marcel Coraș s-a îmbunătățit

Față de ultima vizită, pe care i-am făcut-o acum două luni, Coraș arată mult mai bine. Problema de la ochi a dispărut ca prin minune, vorbirea este mai coerentă, iar zâmbetul a apărut pe fața celui numit de Ioan Andone drept „cel mai bun dintre noi la Euro ’84”. Atunci i-a marcat un gol celebrului Schumacher, în poarta RF Germaniei, dar România a pierdut cu 2-1. După 1-1 cu Spania și 0-1 cu Portugalia, tricolorii au părăsit competiția la care se calificau doar 8 echipe de pe bătrânul continent.

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„Dacă îi marcam și al doilea gol lui Schumacher, pentru că am avut o ocazie mare, cred că aveam acum două străzi în Arad”, spune cu nostalgie cel supranumit Dulapul pentru fizicul său din perioada de fotbalist.

Am aflat ce îi gătește soția lui Marcel Coraș

După Coraș a trecut la dietă și a slăbit 33 de kilograme, ajungând la 127 de kilograme. „Vreau să mai slăbesc 15 kg, să am o greutate optimă”, a spus fotbalistul, contrat repede de soția Dorina.

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„Crezi că așa ușor e să mai slăbești? Tu ai nevoie de forță, să poți să te ridici pe picioare”, apoi către musafirul de la FANATIK: „Sigur că arată mai bine, îi fac numai supă de pui, așa cum îi place”. Și din nou către Marcelinho, încercând să fie autoritară: „Poate mai refuzi mâncarea de luni, la spital”. „Medicul mi-a promis că în 45 de zile voi putea să merg din nou. În apă, în bazin, am reușit. Pe uscat e mai greu”, ni se destăinuie Trofeul stă la loc de cinste, pe o măsuță unde mai sunt fotografii din cariera de fotbalist a lui Coraș.

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Cine sunt ajutoarele din lumea fotbalului care îl ajută în procesul de recuperare

În perioada petrecută la domiciliu, Marcel Coraș a avut ajutoare de nădejde. Norbert Varga, care i-a fost fotbalist atât la UTA, cât și la ACU Arad și-a deschis un cabinet de kinetoterapie. Acesta i-a făcut vizite la domiciliu celui care i-a fost antrenor și l-a ajutat în ceea ce privește recuperarea medicală. „Și acum îmi amintește Norbi (n.r., Varga) despre cum îi puneam să urce pe Vârful Izoi (1098m) în cantonamentele din stațiunea Moneasa. Ce frumos era! Comandam meniul jucătorilor cam ce aveam eu poftă să mănânc. De exemplu, ciorbă de burtă, fasole cu ciolan. Dar aveam grijă să-i pun la alergare, să nu se îngrașe”, povestește interlocutorul nostru.

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Alt sprijin important pentru Marcel Coraș este Dănuț Ifrim, maseurul de la UTA, care i-a devenit între timp și fin fostului internațional arădean. „Ifrim îmi face masaj, dar nu prea mai are ce masa, la cât am slăbit”, ni se destăinuie Coraș, între două porții de medicamente și vitamine.

Campania suporterilor de la UTA a adunat 8.000 de lei

De luni, acesta va reveni la Complexul President MedCenter de lângă Oradea, pentru continuarea tratamentului de recuperare. Coraș va avea portofelul plin la revenirea în stațiunea Băile Felix. Asta și datorită campaniei desfășurată de suporterii „Bătrânei Doamne” din orașul de pe Mureș, în urma căreia s-au adunat 8.000 de lei pentru marele fotbalist.

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„Le mulțumesc băieților din galerie pentru inițiativa lor. A fost un gest de suflet că și-au amintit de mine. Luni dimineața, la recepție, scap imediat de acești bani. Dar condițiile sunt excepționale, de cinci stele”, a conchis Marcelinho, nu înainte de a studia lista de meciuri a zilei de sâmbătă din programul TV. Capul de afiș al zilei este Derby de la Madonnina, AC Milan – Inter, iar pronosticul indicat a fost X.