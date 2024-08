Marcel de la Insula Iubirii, în lacrimi. Ce moment l-a emoționat în emisiunea din Thailanda

Marcel de la Insula Iubirii, . Ce moment l-a emoționat în emisiunea din Thailanda. Ispita de la Antena 1 și-a scos la suprafață latura sensibilă pe care o are, dar pe care nu o expune foarte des în viața de zi cu zi.

Ispita de la Antena 1 a empatizat cu situația cu care se confruntă Maria, tânăra de care este extrem de apropiat în emisiune și cu care rezonează foarte bine. Concurenta a văzut momentele intime petrecute între iubitul ei, Dani, și ispita Mădălina.

Aceste dezvăluiri nu au fost trecute cu vederea de blondină, dar nici de cel care încearcă să o cucerească. Acesta a fost surprins cu un chip foarte trist și cu lacrimi pe obraz, semn că acel clip a avut un impact asupra sa.

„Maluma” nu și-a putut ascunde emoțiile, lăsând să se vadă că este afectat de situația cu care se confruntă Maria. Marcel de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi, încă o dovadă în plus că are sentimente pentru participantă.

Marcel de la Insula Iubirii, supărat pe atitudinea Mariei

Marcel de la Insula Iubirii a mărturisit că este foarte supărat pe atitudinea Mariei care a depășit o anumită limită. Concurenta de la Antena 1 a dansat și cu alte ispite într-un club de noapte, lucru care l-a deranjat enorm.

„S-a îmbălsămat și ea puțin și a început să se mai activeze. Acolo mi-a plăcut! De la un anumit punct și acolo a gafat-o! De când m-a făcut măicuța pe mine n-am văzut așa ceva!

Frate, copia nu are valoare. Cu mine a fost în mare a doua zi. Pentru mine e egal cu zero ce face. Eu am mai întrebat-o dacă îi place de cineva. Ea îmi spune că nu are nicio treabă cu nimeni și apoi o văd cu persoana aia în apă.

Lucrurile se bat cap în cap. Dacă ai ceva de clarificat cu o persoană, poți să o faci și pe uscat, cu microfonul… dar când te duci așa înseamnă că ai un secret, interpretezi. El o plimbă și data viitoare, tot la mine vine”, a spus Maluma de la Insula Iubirii, scrie .