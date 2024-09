„Am văzut că îi plac și peștii”. Marcel de la Insula iubirii, la cuțite cu Maria, fosta lui Dani Boy. Acuzații scandaloase în telenovela momentului

Marcel de la Insula iubirii nu o scutește deloc pe Maria, fosta sa pretendentă din show, cea care a fost în emisiune alături de Dani Boy, cuplat și separat cu/de ispita Mădălina!

Marcel de la Insula iubirii și Maria, fosta lui Dani Boy, block și de la capăt!

În exclusivitate pentru FANATIK, Maluma de România tună și fulgeră la adresa blondinei pe care a vrut s-o cucerească în Thailanda, după ultimele insinuări făcute de aceasta.

Totul a pornit de la niște de Maria, în care a spus că partenera lui Marcel de la Insula iubirii, Armina, care îi e și manageră, a blocat-o peste tot din cauza geloziei sale exagerate.

Maria a dat de înțeles că ea și Marcel au mai tatonat terenul după show și că asta ar fi deranjat-o cumplit pe viitoarea soție a lui ”Maluma”. Marcel Andrei vine acum cu replica și explică, în exclusivitate pentru FANATIK, ce fel de relație a avut cu blondina după ce au revenit cu toții din Asia.

Ce relație a avut Marcel cu Maria după terminarea filmărilor din Thailanda

„Având în vedere că pe durata emisiunii am vorbit că o să rămânem amici, mi-a spus și ea că vrea să rămânem amici. Am zis ok, ce s-a întâmplat în Thailanda, s-a întâmplat. După ce am ajuns în România, Bianca, cea care a lucrat cu noi, ne-a zis să ne întâlnim cu toții să facem un fel de podcast, să stăm la o terasă și așa mai departe. Atunci, eu am vorbit cu ea să ne vedem, să vină în București. Intenția mea a fost să ne întâlnim, dar ca amici, atâta tot. N-a venit, eu am plecat în Tenerife. Nefiind aici, eu n-am văzut ce s-a întâmplat în emisiune, să văd cât de ordinară a fost și că a jucat la două capete. Când am ajuns în Tenerife, am mai primit un mesaj de la ea să ne pregătim de reality show.

Deci, am vorbit atunci în România, în Tenerife și după aia în Dubai. Eu i-am sunat pe toți, și pe Teo și pe Radu, și mai mulți prieteni de-ai mei să-i întreb ce s-a întâmplat cu hate-ul pe care l-am primit. Aveam un milion de comentarii numai aiurea, având în vedere că nu făcusem nimic, că era un reality show. Am sunat-o și pe ea, doar cu intenție de amic, fără să flirtez cu ea. Doar am întrebat-o ce se întâmplă, de ce am luat atâta hate”, a declarat Marcel de la Insula iubirii, pentru FANATIK.

Maluma de România, grave acuzații la adresa Mariei

Bărbatul mai spune că nu poate înțelege de ce fosta iubită a lui Dani Boy a insistat pe o temă falsă, spunând că se vede de la o poștă intenția fetei de a-i face rău cu orice preț. Marcel ne-a mărturisit că i-a dat block, arătându-i, astfel, că nu vrea să mai aibă de-a face sub nicio formă cu ea.

Marcel mai lansează o acuzație extrem de gravă despre preferințele pe care Maria le-ar avea, spunând că i-ar place peștii și nu știm cu certitudine dacă se referă la simpaticele înotătoare pe care le includem adesea în dietă. Rămâne la latitudinea fiecăruia să interpreteze la ce anume s-a referit iubitul Arminei.

„Am văzut că îi plac și ”peștii”, sper să nu ne intersectăm”

„Acum nu înțeleg de ce vrea să-mi facă rău. A început să dea mesaje și să spună că în timp ce eram cu Armina vorbeam cu ea. Cu atât mai mult cu cât, din Dubai eu i-am dat block peste tot. Dacă o persoană mi-a dat block, ce mai cauți tu să dezgrobi morții?! Pentru ce? Asta înseamnă că ești frustrată, că ești geloasă pe relația mea. Eu nu am vorbit la adresa ei în sensul rău sau să o jignesc. N-am stat să zic cu câți a umblat sau ce a făcut. Mi-am făcut relație și mi-am văzut de ea, pentru că este una serioasă. Acum am văzut că îi plac și ”peștii”. Dacă ei îi place asta, să fie sănătoasă. Eu nu am absolut nimic cu ea, dar sper să nu ne intersectăm. Îmi bagă ceartă în familie, pentru ce? Pentru nimic.

Un om normal, cu capul pe umeri își vedea de treaba lui. Mai ales că i-am dat block. Ce mai stau eu să dau în el. Sau vrea și ea să îi mai dau valoare. I-am dat destulă în emisiune, eu nu mai vreau. S-a văzut în emisiunea când am vorbit cu Eric și i-am spus ca să nu-i mai dăm atâta valoare, că n-are. Uite că nu mai vreau să-i mai dau niciodată în viața asta și nu vreau să mai am de-a face cu ea niciodată. Nu vreau nici să ne intersectăm, că doamne ferește!”, ne-a spus, mâhnit, Marcel de la Insula iubirii.

Marcel de la Insula iubirii vrea să fie lăsat în pace: „Poate să fie cu tot Bucureștiul”

Marcel a comentat și intenția Mariei de a intrat în , unde ar provoca-o la bătaie pe Mădălina, ispita cu care s-a întors de pe insulă. Tânărul ne-a mai zis că Maria face tot posibilul să iasă în evidență, să mai capete puțină relevanță. Cel mai ușor, în opinia lui, este ca Maria să se agațe de el, dat fiind cât de popular a devenit acesta după Insula iubirii.

„Să nu mai zic ce femeie este să stea să se bată la meciuri, la RXF! Găsește motiv să se bage ea în seamă cu mine, vrea atenție. Se leagă de relația mea. Eu mi-am văzut de relație, pe când la ea, ce dracu, i-a luat pe toți pe rând. Despre ce vorbim? Pe mine nu mă intersează ce face, poate să fie cu tot Bucureștiul. Nu mă interesează! Doar să-și vadă de treaba ei și atâta tot. Că vorbește prost și nu are rost, după atâta timp”, a completat Marcel de la Insula iubirii, pentru FANATIK.

Ce spune viitoarea soție a lui Marcel de la Insula iubirii despre telenovela cu Maria

La această telenovelă a reacționat și viitoarea nevastă a lui Maluma de România. Armina spune că nu are niciun fel de așteptare din partea Mariei Covașă. Spune despre ea că, în comparație cu brașoveanca, e o femeie în toată firea nu o puștoaică dornică de atenție publică.

„Tipa se oftică pentru că Marcel i-a dat block. Ea m-a făcut pe mine invidioasă și alte apelative. Nu am pe cine să fiu invidioasă. Invidia e o boală. Plus că, eu nu am ieșit în presă să o jignesc. Sunt femeie în primul rând, nu puștoaică! Atunci când am zis că te atașezi de un câine, era cu subînțeles. Dar nu am așteptări de la fata aceea să înțeleagă! Nu am ce să zic mai mult, faptele vorbesc de la sine.

Din ce știu, Marcel a vorbit cu ea amical, până a văzut ce fel de caracter are și ce urât se comportă în emisiune! Aici se vede caracterul fiecăruia. Eu am blocat-o pentru că îmi este antipatică! Atâta tot, nu mă interesează persoana ei! Cum o interesează pe ea, a noastră! Aici arată că nu e o femeie cu capul pe umeri, ci doar o copilă care mai are multe de învățat!”, a ținut să precizeze, în premieră pentru FANATIK, Armina, actuala parteneră a lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii.