Marcel Iureș împlinește 71 de ani. Cine e și cu ce se ocupă soția sa, Irina

Vedeta împlinește vârsta de 71 de ani în a doua zi din luna august. Născut în localitatea Băilești din județul Dolj, în apropiere de Craiova, artistul este un personaj de referință în lumea teatrului și filmului românesc.

Cine este, de fapt, soţia lui Marcel Iureş. Are un fiu împreună cu ea

Marcel Iureș a adunat de-a lungul anilor numeroase proiecte de succes în carieră. La cei 71 de ani ai săi se mândrește cu producții importante în țară, dar și peste hotare. Are o poveste de viață fabuloasă și o familie cu care se mândrește.

ADVERTISEMENT

Celebrul actor nu vorbește foarte des despre soția sa, Irina, care îi este alături de aproape 40 de ani. Femeia l-a susținut enorm în domeniul profesional, povestea lor de dragoste fiind trăită departe de ochii curioșilor.

Cei doi se bucură de o relație liniștită și simplă, dovadă că Marcel Iureș a declarat de multe ori că familia și cariera sunt extrem de importante pentru el. În plus, s-a considerat un om norocos că ambele i-au adus satisfacție.

ADVERTISEMENT

De profesie profesoară de pian, Irina i-a dăruit un fiu actorului care în momentul nașterii a simțit că existența sa are o continuare. Alex are 38 de ani și are o meserie apropiată de cea a tatălui, este regizor de film.

Totodată, băiatul artistului premiat de două ori ca fiind cel mai bun actor de teatru din România, realizează fotografii pentru teatru și deține o companie de produs filme.

ADVERTISEMENT

Unde are Marcel Iureş case. Una din ele e într-o zonă de vis

Marcel Iureș a învățat să se bucure de lucrurile simple. Din anul 1995 este președinte al Fundației Cultural Artistice Teatrul ACT, însă puțină lume știe ce face în timpul liber. Renumitul are mai multe case, iar una din ele este într-o zonă de vis.

Artistul adoră să stea în curtea casei de lângă Câmpina, înconjurată de munți, unde are un spațiu foarte frumos. Vedeta se ocupă cu grădinăritul, face țuică și pune varză la murat în fiecare toamnă cu soția sa, Irina.

ADVERTISEMENT

Și aceasta nu este singura locuință pentru că are o casă și în București, care este încărcată cu emoții și amenajată cu foarte mult bun gust de el și partenera sa de viață.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Marcel Iureş să joace în filme la Hollywood

Marcel Iureș a schimbat mai multe meserii până și-a găsit drumul în viață. Timp de 3 ani a fost desenator tehnic, a muncit pe șantier, a rupt bilete în tramvaie și a cântat la nunți, totul pentru a-și câștiga existența.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1978, după ce a încercat să dea la Psihologie și la Medicină. La ambele a picat, dar când și-a încercat norocul cu actoria a intrat din prima.

Primul său a fost Franz Lizt, în filmul Vis de ianuarie. A jucat la Bulandra și la Odeon, însă cariera la Hollywood a început după turneul din anul 1994. Mai exact, Jeremy Conway, un agent britanic de talente, a venit şi l-a văzut la Bucureşti în Richard al III lea, la Teatrul Odeon.

Ion Caramitru, ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, a fost cel care l-a adus în România pe britanic. Acesta i-a propus să meargă în Statele Unite ale Americii chiar dacă nu cunoștea deloc limba engleză. Ulterior, a avut o discuţie cu Ian McKellen şi Allan Rickman.

Cei doi l-au observat pe Marcel Iureș într-un turneu din Marea Britanie. Și așa a început să joace peste Ocean în producții precum: Interview with the Vampire (1994), The Peacemaker (1997), Goal! (2005), Amen (2002), Hart’s War (2002) sau Pirații din Caraibe.