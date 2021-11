Trecut prin Covid-19, Marcel Pavel dă de pământ cu Cozmin Guşă: “Un dezinformator! Și el, și Ciutacu! Doi nenorociți!” Video exclusiv

În cadrul unui interviu acordat, în exclusivitate pentru FANATIK, cântărețul Marcel Pavel a povestit cât l-a afectat povestea țesută în jurul său, după ce a recunoscut public că s-a infectat cu coronavirus.

„Îngrozitor! M-a afectat mult răutatea oamenilor, n-au fost alături de mine, jumătate din ei n-au fost… Nu mă așteptam să aibă reacția asta, atât de răi și de nebuni să fie unii dintre ei… și de naivi. Unii dintre ei sunt chiar proști. Și acum, unii dintre ei și-au pierdut membrii ai familiei din cauza nenorocirii acesteia prin care trecem. Dumnezeu lucrează aici! Și s-au lovit… și de ce nu vine niciunul să-mi spună: ‘Te rog să mă ierți că am greșit față de tine!’ De ce nu are puterea asta?! În sămânța noastră n-avem noi, românii, treaba asta, nu știm să ne cerem iertare, suntem lași!”, povestește Marcel Pavel pentru FANATIK.

Cozmin Guşă şi Victor Ciutacu l-au acuzat pe Marcel Pavel că minte în legătură cu boala, deşi artistul era internat în stare gravă la spital

Marcel Pavel a cedat nervos și a făcut afirmații dure. Artistul spune că scandalul creat de opinia publică, în urma căruia s-a dat de înțeles că a fost plătit să spună că s-a infectat cu noul coronavirus, i-a picat greu și susține că s-a simțit abuzat chiar și de anumiți oameni din presă, cunoscuți de-ai lui.

Marele artist mărturisește că s-a gândit să îi acționeze în judecată pe Cozmin Gușă și pe Victor Ciutacu, după ce l-au acuzat că minte cu

“Cozmin Gușă, după părerea mea, este un dezinformator. Și el, și Ciutacu! Doi nenorociți!”

„Îngrozitor! Dați-mi dreptul să mă îmbolnăvesc, cu toate că nu vreau să mă îmbolnăvesc! Dar dacă m-am îmbolnăvit sunt om ca și voi, nu sunt extraterestru! Mi-au spus că eu am venit cu Covid-ul: Ai adus Covid-ul, nenorocitule, ai luat bani! Lumea e nebună! Cozmin Gușă, care după părerea mea este un dezinformator… care este un jurnalist bun, dar pentru mine nu mai e bun, este un om care nu face altceva decât creează panică în rândul populației. Eu îl pedepseam… Nu ești de specialitate, nu ești medic, nu ești infecționist, nu ești virusolog. Nu ești medic, n-ai voie să-ți dai cu părerea, nici politician dacă ești, nu-ți dai cu părerea. Nu îți dai cu părerea!

Din cauza lor, a unui ziarist ca ăsta care e un mincinos și un dezinformator, destabilizează situația politică și socială în rândul populației, știe să manevreze treaba asta. Adică, atât de pervers a fost încât m-a convins pe mine să-i trimit și buletinul unde scria pozitiv, că sunt pozitiv și el a spus la televizor seara că n-am nimic și de la el a pornit furtuna. Și el, și Ciutacu! Doi nenorociți!”, a răbufnit Marcel Pavel.

Marcel Pavel a renunțat la cenzură atunci când imaginea sa a fost pusă în joc. Artistul le-a cerut socoteală lui Cozmin Gușă și lui Victor Ciutacu, în mod public, despre care spune că au dat dovadă de lipsă de moralitate.

“M-am întâlnit cu Ciutacu, am vrut să-l strâng de gât!”

“Și Ciutacu s-a îmbolnăvit după trei luni de zile și era… M-am întâlnit cu el, am vrut să-l strâng de gât, dar l-am lăsat în pace, i-am spus: Băi, ai greșit! Te-ai îmbolnăvit și acum tușești! Uite cum vorbești, abia vorbești! Nu, domne, că sunt bine! Bă, a fost greu? A fost greu! Și atunci, de ce tu ai dreptul să te îmbolnăvești și eu nu, mă?! De ce m-ai făcut, mă, cu ou și cu oțet în emisiune?! Te dădeam în judecată, câștigam o grămadă de bani, te lăsam cu fundul gol, că meritai! N-ai morală! Te dai tu… le știi tu pe toate…

Cine sunteți voi, mă, să hotărâți voi soarta noastră, mă?! De ce?! Gușă și cu Ciutacu, voi de ce m-ați făcut varză… trebuia să vă dau în judecată, să vă târăsc prin tribunale, să vă chinuie! Vorbesc serios! Dar am zis că mă chinuiam tot pe mine, îmi chinuiam sufletul, că nu sunt un om rău! Și i-am spus-o, eu nu mai vorbesc cu el, că nu mai vreau, că reacționez urât față de el, dar oricum tu o să pățești ceva până la urmă de rău ce ești… Faci rău poporului ăsta! Cine te-a pus pe tine să faci asta, nu știu! Dacă n-ai informații, cine ești tu să creezi nebuloasa asta…”, povestestește Marcel Pavel.

“Cum să primești bani, mă, să stai într-un spital? Cum să fii, mă, atât de nenorocit?”

În cadrul interviului acordat, în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre viața lui, cu bune și rele, despre copilărie, despre pierderea mamei lui și despre familia lui unită, Marcel Pavel a mărturisit că lipsa simțului umanitar de care dăm dovadă, ca popor, este una dintre marile lui dureri.

“Suntem un popor care nu mai credem în nimic! Nici în Dumnezeu nu mai cred unii! Se cred buricul Pământului. Suntem la marginea societății din cauza asta, ne e și rușine să spunem afară că suntem români… Mie nu mi-e rușine! Dar multora le este rușine! Și afară, români de români, se feresc unii de alții! N-avem simțul unitar deloc, să ne iubim unul pe altul, să ne ajutăm. Dacă apar oameni din ăștia și debusolează populația. Turma…

“Medicii sunt prelungirea mâinii drepte a lui Dumnezeu”

Presa-i presă, dar are și ea o mare parte din vină pentru promovarea nonvalorilor, a minciunii… Sunt puși să facă treaba asta! M-a întrebat cineva dacă m-am vaccinat sau nu, dar nu răspund la treaba asta! Nu vreau, nu mă pricep! Nu vreau să fac nici bine, nici rău! Întrebați medicii, care sunt prelungirea mâinii drepte a lui Dumnezeu. Când ajungi în ultima fază, mă duc la doctor să mă salveze, iar până acum de ce l-ai înjurat și n-ai crezut în el… crezi în el când ești cu un picior în groapă, cum am fost eu atunci și mă înjurau toți. Au spus că am primit bani… cum să primești bani, mă, să stai într-un spital, cum să fii, mă, atât de nenorocit? Măi, oameni buni, mai sunt și oameni cu coloană vertebrală pe Pământul ăsta, unul dintre ei sunt eu, cu coloana vertebrală dreaptă.”, a conchis Marcel Pavel.

Ce spuneau Cozmin Gușă și Victor Ciutacu, despre Marcel Pavel

“Vedeți cât de isterizați au devenit oamenii, totul exemplificat prin ceea ce i se întâmplă lui Marcel Pavel. A avut două teste care au ieșit negative. Nici în acest moment, Marcel Pavel nu are nici un simptom de coronavirus, dar are o dublă pneumonie. Se simte foarte prost, dar nu pe motiv de coronavirus. A fost obligat să semneze un act că nu vorbește cu presa. El nu are coronavirus, totul e o mascaradă. Nimeni din familia lui nu s-a infectat. Oamenii care l-au testat pe Marcel Pavel au fost bucuroși să constate că el nu are coronavirus”, spunea Cozmin Gușă, în iunie 2020, la Romania TV, acolo unde, pe parcursul mai multor emisiuni, au fost analizate și dezbătute mai multe teorii conspiraționale având ca subiect COVID-19.

La vremea respectivă și jurnalistul Victor Ciutacu a susținut, public, că nu crede în faptul că Marcel Pavel a fost diagnosticat cu COVID-19, deși artistul a fost internat în stare gravă.

”În săptămâna în care se presupune că a dat coronavirus în stânga și-n dreapta .

Ăia-s mai rezistenți la Covid sau cele două trusturi încă nu au semnat parteneriatele media cu luptătorii împotriva virusului ucigaș și își țin angajații-n geam, să-i vadă lumea sănătoși?”, spunea și jurnalistul Victor Ciutacu, în 2020.

