Mărturiile dureroase ale lui Marcel Pavel, la un an de la moartea mamei: ”10 august, cea mai tristă zi pentru mine! Nu îmi vine să cred”

Marcel Pavel încă nu poate accepta moartea mamei sale și spune că ziua de 10 august va fi cea mai tristă pentru el. A trecut un an de la pierderea celei care l-a adus pe lume și, cu sufletul îndurerat, artistul ne-a dezvăluit că are momente în care pune mâna pe telefon pentru a o suna.

Marcel Pavel: ”S-a împlinit un an de când draga mea mamă a urcat la ceruri”

Marcel Pavel și familia sa i-au făcut mamei pomana de un an înainte de Postul Sfintei Mării, în orașul Câmpulung Muscel, acolo unde locuia aceasta.

”S-a împlinit un an de când draga mea mamă a urcat la ceruri. Nu îmi vine să cred că a trecut un an fără ea. De acum înainte ziua de 10 august, ziua în care a murit mama mea, va fi cea mai tristă zi pentru mine. Este tare rău fără ea. Nu mă pot obișnui cu gândul că nu mai este.

Îmi este dor de ea! Îmi vine să o caut, să o sun… Este dureros. Era un om care ne unea, strângea familia la un loc. Este sfâșietor pentru noi faptul că am pierdut-o. Nu m-am obișnuit cu gândul, nu realizez efectiv, că nu mai este printre noi. Ne este tare greu. O vom purta mereu în sufletul nostru. Anul trecut a fost un an greu, am pierdut-o și pe mama și pe soacra mea. Și, pentru că nu era destul, l-am pierdut și pe Sparky, cățelul nostru”, a declarat Marcel Pavel, pentru FANATIK.

”A făcut blocaj renal”

Femeia era internată de mai mult timp la Spitalul Cantacuzino din București și suferea de mai multe afecțiuni specifice vârstei. Medicii au disgnosticat-o cu diabet și era dependentă de insulină. În plus, mama interpretului avea și o cangrenă la piciorul stâng. În ultimele săptămâni din viață, nu mai era coerentă, iar Marcel Pavel are un mare regret, acela că nu a mai putut vorbi cu ea.

”A făcut blocaj renal. Diabetul i-a atacat mamei mele toate organele. Ea avea cangrenă la piciorul stâng, suferise și suferise și un infarct. Au descoperit de medici în spital, dar se pare că infarctul l-a dus pe picioare. Mama mea era internată la Spitalul Cantacuzino, din București. A încetat din viață, când trebuia să fie transportată la Spitalul Militar, pentru revascularizarea piciorului”, a mai spus interpretul.

Profesional îi merge bine. Marcel Pavel a susținut 47 de concerte

În plan profesional, Marcel Pavel nu se plânge și spune că și-a reluat activitatea la fel ca înainte de pandemie. Până acum, el a susținut nu mai puțin de 47 de concerte și mai are încă 25 la număr, tot în acest an.

”Anul acesta a fost un an mai bun. Mi-am revenit pe plan artistic. Anul acesta am avut 47 de concerte și mai am de susținut încă 25 de spectacole”, a mai spus Marcel Pavel.

Dacă altădată prefera să plece în vacanțe peste hotare, acum, Marcel Pavel a optat pentru un sejur pe litoralul românesc, în prima săptămână din august.

Artistul tocmai ce a revenit de pe litoral, unde a petrecut o săptămână de vis în vacanța cu familia, la pensiunea colegului său, Ovidiu Komornyik, din Vama Veche. S-a relaxat, și-a încărcat bateriile la malul mării, însă a cântat și în patru spectacole.

Marcel Pavel este căsătorit cu Violeta, fostă balerină la Teatrul Balșoi din Moscova. Au împreună doi băieți, Richard și Sasha, și o fetiță de toată frumusețea, Iuvenalia Ioana. Deși sunt căsătoriți de ani de zile,