Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România.

De curând, în cadrul unei emisiuni TV, acesta a dezvăluit că este dezamăgit de ceea ce se întâmplă în muzica românească.

Artistul consideră că pe platformele de social media sunt promovați o sumedenie de artiști meteorici, care sunt totuși foarte apreciați de public.

Marcel Pavel, deranjat de tendințele din ultima perioadă. “Nu sunt speranțe prea mari. Sunt promovate personaje meteorice”

Marcel Pavel este dezamăgit de tendințele din ultima perioadă din muzică. După părerea sa sunt mulți tinei foarte talentați, dar și unii care nu ar trebui să aibă o carieră în acest domeniu. Acesta a considerat mereu că un cântăreț adevărat trebuie să se bazeze pe voce și nu pe play-back, pentru că atunci nu va rezista prea mult.

“Acum, în ziua de azi, ce întrevăd eu nu sunt speranțe prea mari, cultura, valorile culturale sunt ascunse. Cei care au valoare cultural stau ascunși”,

Marcel Pavel consideră că multe dintre stilurile actuale de muzică sunt meteorice.

“Dovadă este, bunăoară, activitatea din social media și youtube unde sunt promovate personaje meteorice, dar care totuși rezită. Știu, este cumva o contradicție, însă aceasta este realitatea!

Nu știu cum adună atâtea vizualizări pentru că unii nu cântă nimic”, a mai spus artistul.

Marcel Pavel, la un pas de moarte

Marcel Pavel a trecut prin momente cumplite anul trecut. după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Inițial a crezut că este vorba despre o simplă răceală, dar starea sa de sănătate s-a agravat. Atunci, a fost internat mai multe zile la Institutul Matei Balș, iar medicii i-au salvat viața, așa cum povestea artistul într-o postarea făcută la vremea respectivă.

a declarat că acum se simte bine, dar boala a lăsat sechele. Încă se resimte și deși s-a vindecat va lua toată viața medicamente pentru inimă.

“Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19”, a mai spus artistul în cadrul emisiunii Tv.