Marcel Pavel, despre starea de sănătate a Monicăi Anghel: „Alaltăieri am vorbit cu ea”

Marcel Pavel a declarat, pentru FANATIK, că a vorbit alaltăieri la telefon cu Monica Anghel și artista i-a transmis că “este ok”. Cântăreața este în permanentă legătură cu medicul ei de familie și urmează toate indicațiile acestuia, după ce a fost diagnosticată cu Covid-19.

Marcel Pavel a mai spus că nu știe alte informații suplimentare despre starea de sănătate a Monicăi Anghel, însă speră să aibă o formă ușoară având în vedere că este vaccinată cu schema completă.

Cântărețul a spus că e foarte important ca oamenii să se protejeze mai ales în această perioadă, el știind foarte bine ce înseamnă să ai Covid. A descris această boală ca fiind una perversă și le-a recomandat oamenilor să nu se joace cu sănătatea lor.

Marcel Pavel, despre situația cântăreței Monica Anghel: „Mi-a zis că e ok”

„Ce știu despre Monica este și ce știți voi. Alaltăieri am vorbit cu ea și mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuși e vaccinată și s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint. Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a declarat Marcel Pavel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

O serie de alte personalități, infectate cu coronavirus în valul 4 al pandemiei

Monica Anghel a anunțat, joi, pe pagina ei de Facebook că este infectată cu noul coronavirus, îndrăgita artistă fiind complet vaccinată.

Cântăreața a postat o fotografie cu ea, spunându-le prietenilor din mediul virtual că are Covid și le-a transmis să aibă grijă de ei.

pe care acest virus a afectat-o în valul 4 al pandemiei. Theo Rose, Viorica de la Clejani, Elena Merișoreanu și Irinel Columbeanu sunt alte câteva nume sonore care se confruntă cu Covid-19.

Elena Merișoreanu a ajuns pe 17 septembrie la , după ce a sunat la 112 acuzând simptome specifice noului coronavirus. Starea de sănătate a artistei este una bună, căci aceasta nu a făcut o formă gravă a bolii.

Și Viorica de la Clejani și Theo Rose sunt bine, cele două comunicând publicului că nu trebuie să se preocupe pentru ele.