Marcel Pavel, dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa: ”Am trecut prin greutăți foarte mari”

Marcel Pavel nu a avut o copilărie ușoară. Chiar și așa, artistul își amintește cu drag de unele momente și întâmplări din acea perioadă. Cum au arătat primii ani din viața faimosului artist?

Marcel Pavel, despre perioada copilăriei sale

și a vorbit despre o perioadă pe care cu siguranță nu o va uita niciodată. Deși artistul provenea dintr-o familie cât se poate de modestă, atât el cât și frații săi învățau bine și îi făceau mândri pe părinți.

Întreaga familie locuia într-o singură cameră, dar asta nu a contat niciodată. Marcel Pavel recunoaște că a avut o copilărie săracă, dar cât se poate de frumoasă. Uneori nu avea curea, astfel că purta cordonul de la capotul mamei sale.

Familia artistului locuia într-o comună de lângă Galați într-o casă de chirpici. Iar în momentele în care afară ploua abundent, casa se topea puțin câte puțin. Chiar și așa, Marcel Pavel și amintește cu drag de acele momente.

Artistul și familia sa locuiau într-o singură cameră

„Am am trecut prin greutăți foarte mari, nu vreau să devin o victimă acum. Am avut o copilărie frumoasă, dar extrem de săracă. De exemplu, copiii la școală aveau sandvișuri fițoase cu tot felul, pe vremea aceea, eu marmeladă cu pâine, nici pe aia n-o aveam câteodată, îmi mai dădeau și mie copiii.

În loc de curea, aveam un cordon din ăsta de la capotul mamei, adică a fost greu. M-am născut într-o comună… nu chiar la Galați, lângă Galați, comuna Independența, județului Galați.

Și erau case de chirpici, vis-a-vis erau casele mai din cărămidă, eu în acelea cu chirpici, normal. Când ploua mai mult, se mai topea din casă puțin și nu exagerez, se mai strâmba puțin”, a povestit Marcel Pavel în podcastul Celebru și părinte cu Marius Gheorghiu.

Casa în care artistul locuia nu avea card, iar încălzirea era de asemenea destul de complicată. Deși a trăit însă în condiții dificile, acest lucru nu a fost o piedică pentru el. Ani mai târziu, dar și pentru piesele sale.

Totodată, întreaga familie a reușit să se realizeze în timp, iar acea perioadă a rămas în trecut în mare parte. Chiar și așa, sunt momente speciale pe care artistul încă le ține în suflet.