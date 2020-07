Marcel Pavel, dezvăluiri tulburătoare după ce a învins coronavirusul: „M-am trezit din ghearele morții”

O singură clipă a fost de ajuns ca viața să i se schimbe la 180 de grade și să-i scoată în cale obstacole pe care nu și le-ar fi imaginat niciodată. Chiar dacă a reușit să câștige lupta cu noul coronavirus, Marcel Pavel, căci despre el este vorba, recunoaște cu o sinceritate aproape dezarmantă că nimic nu va mai fi ca înainte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul artist a decis să-și schimbe radical viața și să transforme grija pentru persoană și pentru familie în prioritatea sa numărul unu. Mai presus chiar și decât muzica, pe care știm cu toții cât de mult a iubit-o în toți acești ani.

Deși simpla rememorare a acelor zile îl afectează cumplit, a acceptat, totuși, să vorbească deschis despre perioada petrecută pe patul de spital. În interviul acordat recent, interpretul unor melodii celebre precum „Frumoasa mea” sau „Nuanțe de gri” a ținut să mulțumească divinității pentru noua viață pe care i-a dăruit-o.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marcel Pavel, noi dezvăluiri după ce s-a vindecat de coronavirus

„Am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta! Toată această perioadă m-am gândit la familia mea şi m-am rugat să fie ei sănătoşi.

Mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de ei şi că ne-a ajutat pe toți să depăşim aceste momente! Copiii cei mari au conştientizat foarte bine situația în care ne aflam, iar pe Yuvenalia am încercat să o ținem cât mai departe de probleme, pentru că este încă micuță.

ADVERTISEMENT

Sigur că a ştiut că tati este la spital, ştie despre această boală şi despre faptul că trebuie să avem foarte mare grijă şi să ne protejăm cât putem noi mai bine, iar bucuria când ne-am revăzut a fost cu atât mai mare.

Eu sunt mereu cu Dumnezeu, toți suntem mereu cu Dumnezeu, de când ne naştem şi până la moarte, nu trebuie să existe o pauză! Nu am cum să îi reproşez eu ceva Lui, ci doar să îi mulțumesc că mi-a fost şi că îmi este alături!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost un moment de neatenție din partea mea, eu, care mă protejam mereu de aerul condiționat sau de orice condiții neprielnice, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar, cu câteva zile înainte de a se petrece infectarea, nu am mai fost la fel de atent. Iar momentul de neatenție m-a costat scump.

Lui mă rog în fiecare zi, simt că mă sprijină şi mă ajută mereu, aşa că nu mă închin doar când am nevoie, ci pentru că aşa simt. Zilnic mă rog pentru familia mea şi pentru omenire, în general, pentru sănătatea noastră şi a Pământului acestuia, care este superb, şi nu exagerez. Nu sunt habotnic, ci sunt mereu alături de Dumnezeu, şi El alături de mine; dovada cea mai bună este faptul că noi vorbim acum”, a dezvăluit Marcel Pavel pentru viva.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A decis să își schimbe radical regimul de viață

Cum noul virus a venit „la pachet” cu alte probleme medicale de care nu a reușit să scape definitiv nici până astăzi, artistul este hotărât să-și schimbe radical regimul de viață. Nu va renunța, însă, niciodată la muzică.

„Mi-am propus să am mult mai multă grijă de mine, să am un stil de viață cât mai sănătos şi mai echilibrat, mai ales că diagnosticul meu a presupus un tratament foarte dur. Ca stil de viață, încerc să mă autocontrolez, pentru că, odată cu această perioadă, am descoperit faptul că sufăr şi de hipertensiune, lucru pe care nu l-am ştiut înainte şi pe care încerc să îl țin cât mai bine sub control – îmi verific zilnic tensiunea, de două ori.

ADVERTISEMENT

De felul meu, mi-a plăcut mereu să fiu un spirit liber, să mă distrez cu prietenii mei şi sigur că acum am anumite restricții, pe care încerc să le respect cât mai bine. Am un regim echilibrat şi încerc să am măsură în toate. Zilele acestea am încercat să îmi încarc cât mai mult bateriile alături de familia mea, să petrecem timp de calitate împreună, în natură, în zone cât mai liniştite şi mai frumoase”, a mai spus Marcel Pavel.