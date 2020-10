Marcel Pavel explică în premieră, pentru Fanatik, de ce candidează la alegeri. Cum comentează prezența pe listele PER a lui Șerban Nicolae și a lui Cătălin Rădulescu

Marcel Pavel a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre decizia de a candida pe listele Partidului Ecologist Român pentru un loc în Camera Deputaților, la viitoarele alegeri parlamentare, din partea județului Mureș.

Cântărețul spune că a acceptat propunerea celor de la PER pentru că își dorește o Românie mai curată, iar el va milita în special pentru stoparea defrișării pădurilor din țară.

Artistul susține că nu are de gând să facă politică și că dacă și-ar fi dorit cu adevărat asta ar fi fost de multă vreme într-un partid mare.

Marcel Pavel, revoltat din cauza defrișărilor ilegale

Marcel Pavel este conștient că există șanse să nu ajungă în Parlament, însă nu este un capăt de lume. Căci, vorba românului, încercarea moarte n-are, mai ales că el nu ține cu dinții de un fotoliu în Casa Poporului.

„Eu nu vreau să fac politică. M-am înscris și mi s-a propus pentru Camera Deputaților pentru a susține niște idei: oprirea defrișărilor pădurilor, o Românie mai curată, ape mai curate și hrana să fie mult mai sănătoasă decât există acum.

Sunt niște principii de bază. Acest lucru contează mult. Nu merg să ocup un scaun, Habar nu am câte șanse am. Nu o fac pentru un crez politic, ci pentru că iubesc România și țin foarte mult la natură și nu sunt deloc vorbe mari pentru cine mă cunoaște”, a mărturisit Pavel pentru FANATIK.

„Îmi doresc să nu mai văd crestele munților smulse și distruse de defrișările acestea ilegale, care parcă nu se mai termină”, a completat Pavel.

Nu a știut despre candidaturile foștilor pesediști în momentul în care s-a înscris în luptă

Legat de criticile apărute în spațiul public la adresa listelor întocmite de PER, unde se numără și foștii pesediști Șerban Nicolae și Cătălin Rădulescu, cunoscut sub numele de deputatul-mitralieră, cântărețul spune că nu îl privește, ba chiar că a aflat de la noi acest lucru.

„Nu am nimic cu ei, nu am știut, fiecare are dreptul de a alege. Critici vor exista mereu, dacă domnii au simțit să plece din partidul în care erau, nu e responsabilitatea mea. De unde să știu eu cine vine și cine pleacă? Eu abia am intrat în acest partid și chiar simt să fac ceva pentru țara asta, să găsesc oameni curați care să aibă aceleași principii”, a mai declarat muzicianul.

„Tot ce îmi doresc este să pot ajuta cu legi pentru mediu în Parlament, iar dacă nu intru, nu e nimic, mă retrag căci nu vreau să deranjez pe nimeni”, a completat artistul.