Marcel Pavel îi ia apărarea lui Dan Bittman, însă nu e de acord cu un lucru: „Eu am avut de suferit”

Marcel Pavel este solidar cu Dan Bittman și cu toți artiștii din România care au de suferit în aceasă perioadă a pandemiei, chiar dacă există unele aspecte unde se distanțează de prietenul și colegul său de breaslă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul a făcut câteva declarații pentru FANATIK despre punerea la zid a lui Bittman, care și-a exprimat revolta în legătură cu măsurile luate de Guvernul României în pandemie, dar a vorbit și despre lipsa solidarității între artiști, găsind și o posibilă cauză a acesteia.

„Nu știu nici eu de ce nu sunt solidari artiștii. Nu avem un sindicat al nostru care să ne apere drepturile. Dacă am fi avut un sindicat, nimeni nu îndrăznea să ia anumite măsuri”, ne-a mărturisit Pavel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât despre declarațiile lui Bittman, artistului nu i se pare normal ca acesta să fie pus la zid și să fie jignit la modul la care s-a întâmplat de câteva zile încoace.

Marcel Pavel: „Lui Dan îi dau dreptate pe jumătate. Eu am avut de suferit. Am trecut prin acest Covid”

„Lui Dan îi dau dreptate pe jumătate. Îl contrazic cu privire la purtarea măștii. Eu am avut de suferit și știu că viața mea a fost pusă în pericol. Am trecut prin acest Covid și n-aș mai vrea să mai repet prin tot ce am trecut, căci și eu am fost atacat, culmea”, a adăugat muzicianul.

ADVERTISEMENT

Marcel militează pentru o pluralitate a opiniilor, dar și pentru respectarea anumitor măsuri elementare de protecție în fața virusului, mai ales după ce a trecut prin această problemă din cauza căreia au murit foarte mulți români.

„Nu putem să ne pumem gică-contra și să nu mai credem în nimic și nimic. Nu trebuie să rămână singura măsură purtarea măștii, dar e importantă. În aceeași măsură, e nevoie de niște regul de bun simț, nu restricții care să ne izoleze. Vrem să nu ne înfometeze definitiv. Ce a spus Dan, într-o oarecare măsură, sunt de acord. Sunt solidar cu el”, a manifestat Pavel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația din lumea artiștilor (și nu numai), din ce în ce mai disperată

„Eu de exemplu am avut Covid și am fost atacat pentru că am ieșit public și am vorbit atunci la Antena 3. Andreea Esca a fost pusă și ea la zid pentru că nu a vorbit. Ce să mai înțelegem din asta?”, a mai spus Marcel Pavel neînțelegând criticile haotice din mediul online.

Tot în apărarea lui Dan Bittman, pe care îl știe de zeci de ani, acesta a mai spus: „Nu sunt în măsură să vorbesc despre problema medicală, există epidemiologi, specialiști pentru problema asta. Vreau doar să spun că sunt alături de Dan pentru că e colegul meu de breaslă. E un băiat deștept, nu e un terchea-berchea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu există 5 din 10 români să nu îi fi ascultat măcar o dată melodiile. Noi suntem oameni până la urmă și avem dreptul la opinii și la a lua hotărâri. Oricum avem sportul ăsta de a critica pe cineva orice ar face sau ar spune”.

Artistul a continuat să precizeze faptul că anumite măsuri pot duce la situații extrem de dificile nu doar pentru artiști, ci pentru toți românii: „Purtatea măștii e un mijloc de apărare, măcar asta trebuie să facem, însă trebuie să ne gândim și la viitor, la ce punem pe masă. Noi, artiștii, avem familii, și ca noi sunt mulți români.

ADVERTISEMENT

Avem de hrănit, de crescut suflete. Sunt suflete care suferă, oamenii se tem că nu o să mai aibă din ce trăi. Nu e o glumă problema expusă de Dan, are dreptate și când vorbește despre îngrădirea dreptului la exprimare. Toate trebuie să aibă o măsură”.