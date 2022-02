Marcel Pavel, îngrijorat de situația din Ucraina: „Este dureros ce se întâmplă. Soția mea are un verișor în Rusia. Ne preocupă”

Războiul ruso-ucrainean îngrijorează și lumea artiștilor. Situația dramatică prin care trece lumea este privită cu tristețe de Marcel Pavel, a cărui soție, Violeta Șmîșleaeva, se preocupă pentru prietenii pe care îi are în Moscova, dar și pentru verișorul ei, singura rudă care a rămas în Federația Rusă.

Marcel Pavel a făcut propria sa radiografie a evenimentelor de-a dreptul dramatice pe care le trăim și se întreabă, așa cum o face toată lumea, unde se va ajunge.

Artistul este preocupat pentru ce s-ar putea întâmpla cu țara noastră, care, pe lângă situația economică dificilă, este amenințată la granițe de un conflict militar.

Marcel Pavel, despre războiul din Ucraina: „Avem un semn de întrebare pentru România”

„Mă îngrijorează situația, mai ales pentru țara mea. Când îți bate războiul la poartă… Nu poți sta liniștit. Sunt vremuri istorice triste. Este o resetare mondială, dar nu știu dacă va fi mai bine pentru noi.

Rusia, dacă ne uităm în istorie, a participat la fiecare reconfigurare de teritorii. A avut rol în toate războaiele. Avem un semn de întrebare pentru România, pentru că în ultima vreme situația socială de la noi s-a deteriorat foarte mult. Ne rămâne doar speranța și credința în Dumnezeu”, a declarat Marcel Pavel pentru FANATIK.

FANATIK l-a întrebat pe Marcel Pavel dacă soția lui, venită din Rusia în România în anii 1990, mai are neamuri în țara unde s-a născut.

Violeta mai are puține cunoștințe în . Mama nevestei artistului s-a stins recent din viață, iar la Moscova mai are doar prieteni din copilărie, cu care păstrează legătura în mediul virtual și mai vorbește la telefon din când în când.

„Soția mea mai are un verișor în Rusia”

„Mama dânsei a murit de curând din păcate. A fost un an cumplit. Este dureros ce se întâmplă. Soția mea mai are un verișor în Rusia, ne preocupă. Mai ține legătura cu câțiva prieteni din copilărie. Nu prea mai are contacte în țară”, a mai declarat Marcel Pavel.

Federația Rusă a atacat în această dimineață, simultan, mai multe regiuni din Ucraina, după ce a recunoscut independența teritoriilor separatiste din estul țării vecine.

Europa a reacționat imediat la măcelul care se produce în aceste momente în Ucraina, anunțând cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. a războiului din Ucraina.