Marcel Pavel, revoltat după Eurovision 2024: “Concurs de bufonerie”. Ce spune despre Nemo, câștigătorul de anul acesta

Marcel Pavel a fost profund dezamăgit de câștigătorul concursului Eurovision de anul acesta. Ce comentarii a avut la adresa lui Nemo, reprezentatul Elveției, care a câștigat finala cu piesa „The Code”.

Marcel Pavel, revoltat după Eurovision 2024: “Concurs de bufonerie”.

Finala Eurovision de anul acesta a stârnit numeroase controverse printre vedetele din țară. Marcel Pavel a fost de-a dreptul furios la adresa lui Nemo, câștigătorul celei de-a 68-a ediție a faimosului concurs muzical. „A devenit un fel de concurs de bufonerie”, s-a revoltat acesta.

Elveția a câștigat concursul Eurovision 2024 cu piesa „The Code”, interpretată de artistul Nemo. Nemo a devenit celebru în 2016, după apariția la SRF Virus (#Cypher), care a devenit virală pe internet. Pe locul doi la Eurovision 2024 s-a clasat Croația, urmată de Ucraina.

. El a participat la Eurovision în anul 2002, alături de Monica Anghel. Aceștia au obșinut 71 de puncte și s-au clasat pe locul 9 ,cu melodia „Tell me why”. De ceva timp, Marcel pare că și-a pierdut interesul în faimoasa competiție.

„Nu am urmărit Eurovisionul anul acesta. Am văzut doar știri pentru că de mulți ani încoace, eu participând împreună cu Monica Anghel, Ionel Tudor și Mirela Fugaru în 2002 ne-am calificat pentru prima dată în istorie participării în acest concurs. A devenit un fel de concurs de bufonerie, atracții nefirești și se implică și politicul foarte mult. Îmi pare rău, nu mai urmăresc și nu am ce să vă spun acum. Am ascultat piesa „Nemo” care înseamnă Nimic, asta este Eurovisionul: Nimic”, a spus revoltat artistul, conform

Marcel Pavel despre lipsa României din competiție: „Am avut reprezentanți și nu ne-au onorat deloc”

Din păcate, România nu a participat în 2024 la concursul Eurovision, din cauza fondurilor insuficiente care erau necesare pentru a garanta participarea României conform standardelor concursului internațional. Ce a declarat Marcel Pavel pe această temă?

„Nu a fost o decizie bună că România nu a participat. Chiar dacă în ultimii ani am fost sub nivelul așteptărilor noastre, nu vreau să jignesc, dar nu s-au calificat. Faptul că ne ascundem nu este bine. Dacă eram prezenți, nu cred că strica. Se auzea, din nou, despre țara noastră, despre România. De ce să nu participăm, de ce să fim noi contra vântului tot timpul?”, susține Marcel Pavel, tot pentru Cancan.ro.

, care a obținut locul optsprezece. În anii precedenți, și-au încercat norocul Roxen și Theodor Andrei, dar nici măcar nu s-au calificat în finală. Cel mai bun loc obținut de România a fost locul 3, dobândit de Luminița Anghel și Sistem, în 2005.

„Apropo de aliniamentul acesta al statelor, am avut reprezentanți și nu ne-au onorat deloc, nu ne onorează. Dacă aceasta este condiția, atunci nu are sens să mai participăm. A fost bine că nu am participat. Îmi pare rău că trebuie să spun, lumea este mai mult atrasă de subcultură la această oră și de partea orientală. Este o suferință pentru noi, dar trecem și peste lucrul acesta și încă mai ținem standardele sus și stindardul muzicii de calitate” , a spus Marcel Pavel pentru Cancan.ro.