Marcel Pavel, schimbări importante după ce s-a vindecat de Covid-19. Ce trebuie să facă artistul zilnic

Marcel Pavel este nevoit să facă schimbări în modul de viață după ce s-a vindecat de Covid-19. Artistul a mărturisit că a mai avut simptome neplăcute o perioadă după ce a fost declarat vindecat, dar că lucrurile au început să meargă spre bine și că i s-a recomandat să facă o serie de schimbări.

”Am simțit vreo trei săptămâni câteva efecte ale bolii: respirația grea, mișcările bruște mă oboseau, dar acum e din ce în ce mai bine”, a spus cântărețul în cadrul emisiunii „Showbiz Report”, citat de ciao.ro.

Pavel respectă cu strictețe indicațiile medicilor și a renunțat la sporturile de contact în favoarea unor exerciții fizice mai puțin intense, recomandate de cadrele medicale pentru o recuperare mai rapidă.

Marcel Pavel, schimbări aduse de Covid-19 în viața artistului

Vedeta este dornică să revină la potențialul de dinainte de infectare și pentru a obține acest lucru face toate eforturile necesare. El nu iese din cuvântul medicilor și petrece cât mai mult timp în zone cu aer curat.

”Am fost la mare să fac aerosoli, apoi am fost la munte. De când am ieșit din spital, am fost de vreo 20 de ori la munte. Medicii mi-au zis să nu mai fac sport de contact, cum făceam până acum, ci doar câteva exerciții.

Acum fac exerciții banale: flotări, genuflexiuni, aplecări și exerciții pentru respirație. Pe astea le fac mai ales la orele de canto. De asemenea, nu mai am voie să alerg, poate după ce o să mai slăbesc vreo 9 kilograme și atunci doar alergare ușoară”, a spus el, conform sursei citate anterior.

Marcel Pavel a fost acuzat că ar fi primit bani pentru a spune că are Covid-19

Vestea că celebrul interpret este victimă a virusului a surprins opinia publică românească și, la scurt timp, au început să apară voci care îl acuzau pe artist că ar fi luat bani pentru a declara că este infectat. Aceste speculații au fost negate cu vehemență.

„Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa…), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen f. îndelungat pt a mă vindeca!

Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit că să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni…! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!

Trec prin momente de cumpănă a vieții mele! În loc să veniți în întâmpinarea mea cu un gând bun și cu urări de sănătate v-ați permis să scrieți numai răutăți! Pe cei care ați scris si v-ați permis să mă jigniți și să mă acuzați pe nedrept fără să aveți nici măcar o dovadă că as fi implicat în toată închipuirea aceasta bolnavă a voastră o să vă scot din listă și o să vă blochez că să nu va mai permiteți să bârfiti la modul ordinar la adresa mea! Să vă fie rușine celor care ati scris mizerii despre mine!”, a scris Marcel pe Facebook la momentul respectiv, conform cancan.ro.

Totodată, el a descris în detaliu, într-un interviu pentru Mihai Gâdea, cum a reușit să se infecteze și care au fost primele simptome ale prezenței virusului în corpul său. Vezi aici declarația integrală.